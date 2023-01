Priorités en éducation - La FCSSQ partage entièrement la vision du ministre de l'Éducation

QUÉBEC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) accueille très favorablement la présentation des sept priorités en éducation et partage entièrement la vision du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville.

Plusieurs des priorités énoncées font d'ailleurs l'objet de recommandations dans le récent mémoire de la FCSSQ déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires. C'est le cas notamment des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, de modernisation de la formation professionnelle et de rénovation d'établissements scolaires.

« La FCSSQ salue l'écoute du ministre de l'Éducation et le fait qu'il ait pris le temps d'échanger avec les acteurs du réseau avant d'établir ses priorités. Aussi, il peut compter sur l'entière collaboration des centres de services scolaires pour soutenir l'atteinte de ses objectifs. Nous sommes d'ailleurs déjà à pied d'œuvre sur plusieurs de ces enjeux et serons heureux de partager notre expertise avec le ministre » a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Caroline Dupré.

Mme Dupré ajoute que quatre conditions seront garantes du succès du plan de travail présenté par le ministre : concentrer les efforts sur les stratégies qui donnent des résultats en matière de réussite (pratiques efficaces, reconnues par la recherche), travailler de pair avec les premiers dirigeants des centres de services scolaires, tenir compte de l'expertise du personnel scolaire et investir les ressources suffisantes.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

