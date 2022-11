Priorités économiques du Québec aux États-Unis - La première mission internationale de Martine Biron se déroulera à New York

NEW YORK, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, entame sa première mission à l'international à New York. Cette destination est à la fois symbolique et significative, car c'est aux États-Unis que sont exportés 70 % des produits québécois, ce qui en fait le principal partenaire économique du Québec. De plus, l'État de New York est le premier destinataire américain de cet important partenariat.

Pour cette première présence, la ministre souhaite renforcer les relations bilatérales qui existent déjà entre ces deux nations en multipliant les rencontres avec des acteurs importants, tant politiques qu'économiques, de ce territoire stratégique. Cette mission sera une belle occasion de réitérer les priorités économiques du gouvernement du Québec aux États-Unis.

À cet égard, Mme Biron pourra insister sur des dossiers économiques cruciaux comme la décarbonation et l'économique verte. Elle pourra réaffirmer la position du Québec comme fournisseur de solutions vertes. En effet, le Québec, grâce entre autres à son hydroélectricité, aide déjà grandement le nord-est des États-Unis à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans plusieurs secteurs de son économie tels que l'approvisionnement énergétique, l'électrification des transports et les bâtiments verts.

À ce titre, la ministre s'entretiendra avec divers intervenants de haut niveau, tant économiques que politiques et institutionnels. Elle pourra également agir comme ministre responsable de la Condition féminine lorsqu'elle prendra la parole sur le thème de la gouvernance au féminin et du rôle des femmes en politique. Cette allocution se déroulera en ouverture du Women's Global Leadership Forum, activité organisée par la Délégation générale du Québec à New York en partenariat avec la State University of New York.

Citation :

« Avec cette première mission, nous envoyons un message fort pour les relations entre le Québec et les États-Unis. En effet, une présence accrue du Québec sur le territoire américain sera bénéfique pour nos entreprises, nos institutions et nos ambitions économiques. Les échanges que j'aurai au cours de cette visite me permettront de prendre le pouls du terrain et de faire valoir l'énorme potentiel du Québec en matière d'économie verte. Je souhaite remercier la Délégation du Québec à New York, qui travaille avec vigueur et passion à faire rayonner le Québec dans le Mid-Atlantique. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les échanges entre le Québec et New York ont atteint plus de 10 milliards de dollars canadiens en 2021.

ont atteint plus de 10 milliards de dollars canadiens en 2021. L'État de New York est le premier destinataire des exportations québécoises et le deuxième partenaire commercial du Québec en importance.

est le premier destinataire des exportations québécoises et le deuxième partenaire commercial du Québec en importance. Plus d'une centaine d'entreprises basées à New York opèrent au Québec.

opèrent au Québec. Le Québec exporte déjà son hydroélectricité vers l'État de New York . En 2021, 23 % des exportations nettes d'Hydro-Québec étaient à destination de cet État, ce qui signifie qu'environ 6 % des approvisionnements en électricité de l'État de New York proviennent du Québec, qui lui livre une énergie renouvelable, propre et fiable.

. En 2021, 23 % des exportations nettes d'Hydro-Québec étaient à destination de cet État, ce qui signifie qu'environ 6 % des approvisionnements en électricité de l'État de proviennent du Québec, qui lui livre une énergie renouvelable, propre et fiable. Les États-Unis représentent plus de 70 % des exportations internationales du Québec. C'est dans cette optique que le gouvernement du Québec a lancé une stratégie territoriale intitulée « Cap sur la relance : une action renforcée sur le marché américain ».

