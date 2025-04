OTTAWA, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) félicite le premier ministre Mark Carney ainsi que tous les députés élus pour leur victoire. La FCEI souhaite travailler positivement avec le gouvernement et les partis d'opposition sur les priorités clés des PME alors que la situation tarifaire avec les États-Unis et la Chine se poursuit.

« Nous sommes heureux que le premier ministre Mark Carney et le chef de l'opposition Pierre Poilievre se soient engagés à travailler ensemble pour faire face à la menace des tarifs douaniers américains. Maintenant que nous avons une certaine stabilité politique, le gouvernement doit se concentrer sur la réduction des taxes, des impôts et de la paperasserie. La confiance des PME a atteint un creux historique, et la FCEI prévoit un deuxième trimestre extrêmement difficile pour l'économie canadienne. Il faut de toute urgence adopter des mesures qui encourageront l'investissement et aideront les PME à diversifier leurs marchés et leurs fournisseurs. Il faut rapidement retrouver le chemin de la certitude économique pour permettre aux entreprises de se développer à leur pleine mesure », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Avec la reprise du Parlement prévue d'ici quelques semaines, la FCEI demande au nouveau gouvernement d'adopter des lois et des changements qui aideront les PME à relever les défis d'aujourd'hui. Notamment :

Veiller à ce que l'argent perçu des contre-tarifs canadiens soit rapidement retourné aux PME touchées.

Augmenter comme promis le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$ et mettre en œuvre l'incitatif aux entrepreneurs canadiens, qui vise à réduire l'impôt sur une somme allant jusqu'à 2 M$ de gains en capital lors de la vente d'une entreprise.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 0 % pour l'avenir prévisible.

Travailler avec les provinces pour profiter de l'intérêt actuel à éliminer les obstacles au commerce intérieur en adoptant la politique de la reconnaissance mutuelle.

Autoriser la passation en charges immédiate pour toutes les dépenses d'investissement, pour toutes les entreprises, et ce, dans tous les secteurs.

Réduire le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour les petits employeurs au même taux que celui des employés.

Adopter une loi pour éliminer officiellement la taxe carbone, rendre non imposable la remise sur le carbone destinée aux PME comme promis, et retourner aux PME les 500 M$ de remises restants pour 2024-2025.

« Les PME attendent du nouveau gouvernement qu'il tienne ses promesses de campagne, notamment sur l'abandon de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital, l'élimination de la taxe carbone pour les consommateurs et la réduction des obstacles au commerce interprovincial. La FCEI est prête à travailler avec tous les élus pour concrétiser ces promesses », déclare Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]