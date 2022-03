Priorité régionale en Abitibi-Témiscamingue - Appui de près de 380 000 $ pour revitaliser l'écosystème du lac Osisko

ROUYN-NORANDA, QC, le 20 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 379 582 $ au Collectif Territoire pour la revitalisation du lac Osisko. Ciblé comme priorité dans le cadre de la relance économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le Projet lac Osisko vise à réhabiliter et à mettre en valeur l'écosystème de l'un des plus importants attraits de la ville de Rouyn-Noranda.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

L'initiative mise sur l'innovation collaborative et la participation de toute la communauté pour améliorer la santé du lac Osisko et dynamiser l'expérience des citoyens et des touristes. Le projet, géré comme un laboratoire d'innovation territoriale, comporte différents volets : la réhabilitation environnementale, l'engagement communautaire et la mise en valeur.

La contribution gouvernementale permettra au Collectif Territoire de financer les travaux visant à trouver les meilleures solutions de réhabilitation et de mise en valeur ainsi qu'à soutenir la mobilisation communautaire et la collaboration des nombreux partenaires du projet.

« Le projet du Collectif Territoire réunit des scientifiques, des gens d'affaires et des artistes autour d'un même objectif rassembleur : redonner la santé au lac Osisko et y favoriser l'accès. Cette initiative, qui profitera autant à la population locale qu'aux touristes, illustre bien notre vision d'une relance verte et ancrée dans une économie de transition. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Le projet du Collectif Territoire vise à revitaliser le lac, à en faire un site récréotouristique dynamique et à susciter des retombées majeures pour l'environnement, l'économie et l'attractivité de la ville de Rouyn-Noranda. Générer de l'activité économique tout en prenant soin de notre environnement, voilà notre façon d'envisager l'avenir. Je souhaite au Collectif Territoire d'atteindre tous les objectifs qu'il s'est fixés pour le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda en 2026. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Ce projet reflète exactement l'objectif que nous nous sommes donné pour l'ensemble des régions du Québec : développer un tourisme responsable et durable qui bénéficie aux communautés et qui respecte l'environnement. Je suis très fière que notre gouvernement soutienne cette initiative porteuse pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et sa population. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Projet lac Osisko permettra entre autres la réalisation d'un plan d'action concerté pour la réhabilitation du lac, la planification des projets de recherche, la recherche de financement, l'éducation et la sensibilisation de la communauté et du milieu scolaire ainsi que des interventions terrain comme des corvées de nettoyage et la végétalisation des berges. C'est pourquoi il est appuyé par le Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Je félicite le Collectif Territoire pour la réhabilitation environnementale de cet écosystème si important pour la population de Rouyn-Noranda. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'essence du Collectif Territoire est de mettre en mouvement des personnes, des groupes et des organisations dans une approche créative et positive qui tire profit de nos différences et des nombreux talents et expertises de nos partenaires. L'appui du gouvernement du Québec nous permettra de poursuivre notre mission. »

Patrick Martel, ingénieur, président du Collectif Territoire

Faits saillants :

Le Collectif Territoire est un laboratoire d'innovation territoriale fondé en 2018 qui s'est donné pour mandat d'unir le génie créatif des arts et de la culture, des sciences et de l'industrie au bénéfice des écosystèmes et des communautés.

Le financement se compose d'un montant de 215 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation, attribué par l'entremise du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, volet Soutien aux activités et aux projets structurants.

La contribution du ministère du Tourisme s'élève à 92 000 $. Elle provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) et est versée en parts égales par le Ministère et Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques accorde pour sa part 72 582 $. Le Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau favorise une meilleure gestion des ressources en eau et la protection des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques. Le Projet lac Osisko a été retenu lors du troisième appel de projets, réalisé à l'automne 2020.

Le projet fait partie des priorités régionales définies en Abitibi-Témiscamingue à la suite de l'exercice confié aux 17 régions du Québec pour stimuler la relance économique.

