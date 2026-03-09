PRINTEMPS 2026 : NOUVEL HORAIRE D'AUTOBUS D'EXO DÈS LE 23 MARS SUR LA COURONNE NORD

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - Exo annonce l'entrée en vigueur de son horaire de printemps pour son service d'autobus dans les secteurs de Terrebonne-Mascouche, des Laurentides et pour les arrêts autour du Collège Lionel-Groulx, à compter du 23 mars 2026.

La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes, afin de rester informée de l'état du service en temps réel.

Voici les principaux changements à prévoir :

Secteur Terrebonne-Mascouche

Horaire modifié pour les lignes : 23, 24C, 512

Secteur Laurentides

Horaire modifié pour les lignes : 222, 225, 230, 232, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 246, 249, 250, 300, 303, 306, 309, 310, 311, 312, 708

222, 225, 230, 232, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 246, 249, 250, 300, 303, 306, 309, 310, 311, 312, 708 Retrait et ajout d'arrêts pour les lignes 225 et 226 : Le retrait du passage des autobus d'exo sur la rue Chénier à Saint-Eustache provoque le retrait et l'ajout des arrêts suivants :

Le retrait du passage des autobus d'exo sur la rue Chénier à Saint-Eustache provoque le retrait et l'ajout des arrêts suivants : Retrait des arrêts 81155, Chénier / Labrie et 81156, Chénier / face au civique 46



Ajout de l'arrêt 83793, Saint-Louis / David-Lord

Changement de quai d'embarquement pour les lignes desservant le Collège Lionel-Groulx : Plusieurs lignes de ce secteur auront des arrêts modifiés. Les usagers du transport à la demande et du taxi collectif peuvent réserver leurs déplacements jusqu'au 23 mars 2026 en utilisant soit les numéros d'arrêts actuels, soit ceux qui seront en place au printemps.

Les arrêts suivants deviendront les nouveaux quais d'embarquement pour plusieurs lignes :

Arrêt 82076, Saint-Louis / Saint-Charles - Quai 1 Lignes 246, 250, 252, 709

Arrêt 83249, Saint-Louis / Saint-Charles - Quai 2 Lignes 240, 243, 247 direction terminus Sainte-Thérèse, 249 direction terminus Sainte-Thérèse

Arrêt 82092, Saint-Louis / Saint-Charles - Quai 3 Lignes 247 direction Blainville, 249 direction Lorraine, 251

Arrêt 86260, Saint-Louis / Saint-Charles - Quai 4 Lignes 405, 600, 605

Arrêt 84697, Saint-Louis / Saint-Charles - Quai 5 Ligne 23

Arrêt 82075, Saint-Louis / du Chanoine-Lionel-Groulx - Quai 7 313 (TAD), 314, 316

Prolongement de parcours :

Ligne 249 : La fin de semaine, le trajet sera prolongé jusqu'à Industriel / J-Paschini Lignes 250 et 514 : Les trajets sont modifiés dans le secteur de Sainte‑Anne‑des‑Plaines, et les nouveaux points de départ sont situés à l'intersection des rues des Saisons et des Cèdres.



La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires dès maintenant.

