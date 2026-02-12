Centre de relations clients : exo procède à des ajustements dès le 1er mars 2026

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Exo dévoile des modifications à son Centre de relations clients ainsi qu'à plusieurs de ses points de vente et de service, qui entreront en vigueur le 1er mars 2026.

Cette annonce donne suite à celle du 26 janvier dernier, lors du dépôt du budget 2026, où exo avait indiqué que des ajustements à venir affecteraient les opérations du Centre de relations clients.

Nouveaux horaires et changements à prévoir

Exo revoit les horaires du Centre de relations clients et des points de vente et de service afin d'optimiser l'utilisation des ressources et concentrer l'assistance par les agents sur les demandes plus complexes. Les besoins tels que la validation d'horaire, de trajet ou de la tarification, seront progressivement orientés vers les outils numériques, la réservation en ligne et d'autres canaux autonomes.

Les changements suivants entreront en vigueur à compter du 1er mars :

Centre de relations clients : Heures d'ouverture pour le service de transport régulier : Lundi à samedi : 9 h à 17 h Dimanche : Fermé Heures d'ouverture pour le service de transport adapté : Lundi à dimanche : 9 h à 17 h En dehors des heures d'ouvertures, les réservations pour le transport adapté se feront en ligne : Exo - Transport adapté Les usagers du transport adapté nécessitant du soutien en dehors des heures d'ouverture pourront rejoindre exo via une ligne d'urgence

Points de vente et service : Heures d'ouverture à Châteauguay, McMasterville, Repentigny, Terrebonne et Vaudreuil-Dorion Lundi et dimanche : Fermé Mardi, mercredi et vendredi : 11h à 18h Jeudi :11h à 20h Samedi : 9h à 17h

Fermeture des points de vente et service de Sorel et Sainte-Thérèse

Les clients pourront utiliser le site Web et l'application Chrono pour obtenir l'information dont ils ont besoin, même en dehors des nouvelles heures d'ouverture du Centre de relations clients.

La liste des points de vente et service sera mise à jour pour le 1er mars, à l'entrée en vigueur des nouveaux horaires.

Pour obtenir une carte OPUS en dehors des heures d'ouverture des points de vente et service, ils peuvent se rendre dans les billetteries métropolitaines.

Nous invitons notre clientèle à consulter l'ensemble des changements en visitant l'avis préparé à cet effet : Exo - Avis à la clientèle.

Des mesures inévitables dans un contexte d'optimisation

Ces changements s'inscrivent dans le plan d'optimisation présenté par exo dans les derniers mois. Celui-ci vise à générer des économies récurrentes à l'horizon de 2028, entre autres, par la réduction du nombre de projets et des investissements, ainsi que la réduction de 11 % des effectifs, la réduction des dépenses d'exploitation et l'optimisation des actifs numériques.

« Nous sommes conscients des répercussions que ces changements peuvent avoir sur nos usagers et nous y sommes très sensibles. Dans le contexte actuel, nous devons concentrer nos ressources là où elles sont essentielles, soit sur la livraison du transport, qui demeure inchangée pour 2026. Les ajustements apportés au Centre de relations clients nous permettent de préserver cette offre, tout en continuant d'accompagner notre clientèle grâce à d'autres outils. Nous remercions nos usagers pour leur compréhension et leur confiance alors que nous mettons en place ces mesures nécessaires pour assurer la viabilité de l'organisation », mentionne Marc Rousseau, directeur général d'exo.

Les mesures annoncées jusqu'à présent n'atteignent pas encore la cible de 100 M$ d'économies d'ici 2028. Exo poursuivra ses échanges avec l'ARTM et ses partenaires municipaux pour assurer un financement durable et une offre de service adaptée aux besoins de la population.

