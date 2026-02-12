Déclaration d'exo à la suite de la publication d'un rapport de l'IRIS sur le modèle d'impartition en transport collectif

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Exo prend actuellement connaissance du rapport publié par l'IRIS concernant la sous-traitance dans le transport en commun par autobus.

Cela dit, exo tient à rappeler que, malgré un contexte financier difficile, l'évolution des habitudes de déplacement des usagers et une croissance démographique soutenue en couronnes, son modèle d'affaires demeure performant, agile et efficace.

Une amélioration marquée de la fiabilité des services autobus

La flexibilité de ce modèle a également permis de déployer rapidement des mesures concrètes pour atténuer les effets de la pénurie de main-d'œuvre qui affectait nos services en 2022-2023, grâce à la mobilisation d'une cellule d'action impliquant la collaboration étroite des fournisseurs privés. Ces actions concertées, incluant la révision des assignations de chauffeurs et des tracés d'autobus, une harmonisation du temps de battement entre les voyages, ainsi qu'une campagne de soutien au recrutement, ont favorisé la rétention et l'attraction des chauffeurs.

Combinées à l'intégration de critères qualitatifs dans nos contrats pour assurer la fiabilité des services, ces mesures ont contribué à réduire significativement les perturbations depuis 2022. Les données compilées pour le service d'autobus depuis le 1er janvier 2025 en témoignent clairement :

Le taux de livraison de service, qui avoisinait de 97 % au plus creux de la pénurie en 2022, atteint maintenant 99,6 %;

Les annulations, qui représentaient 10 % des perturbations en 2022, ne comptent plus que pour 5,1 % aujourd'hui;

Le manque d'effectif est responsable de 2,1 % des perturbations, alors que ce chiffre atteignait 37 % en 2022.

Ajoutons à ceci que le facteur ayant le plus d'impact sur notre ponctualité en 2025 demeure la congestion routière pour plus de 60% des causes de retards et de 3% liés au manque d'effectifs.

Ces données confirment la capacité d'exo, à travers son modèle d'affaires, à répondre efficacement aux enjeux qui affectent ses opérations et à garantir des services fiables à ses usagers.

Engagement renouvelé envers un transport collectif fiable et durable

Soulignons également qu'exo évolue dans un contexte particulier, qui rend toute comparaison directe avec les autres sociétés de transport du Grand Montréal difficile. Le réseau d'exo se déploie sur un territoire unique, trois fois plus vaste que ceux de Laval, de Longueuil et de Montréal, et couvrant 84 municipalités. Cette réalité territoriale se traduit par des défis opérationnels distincts en matière de planification, de coordination et de livraison des services.

Ceci étant dit, rappelons que le rapport d'audit de performance des sociétés de transport publié en 2024 a souligné l'impact positif de notre modèle d'affaires, recommandant même d'accorder une plus grande place à la sous-traitance. Plusieurs avantages du modèle d'exo y sont cités, comme la conversion de lignes en transport à la demande, le déploiement d'une flotte d'autobus diversifiée et adaptée aux besoins et la réduction du poids des salaires sur les dépenses. Ces mesures se traduisent chez exo par des coûts par heure de service 15 à 20% inférieurs à ceux des autres sociétés de transport de la région.

Exo compte également optimiser son modèle d'affaires au cours des prochaines années dans une perspective de contrôle des coûts et d'amélioration continue de ses pratiques, en devenant propriétaire de sa flotte d'autobus et des garages.

Malgré un contexte financier exigeant, exo demeure pleinement concentré sur sa mission première : assurer la qualité des services à sa clientèle. Les ajustements organisationnels récemment annoncés, bien que difficiles, ont été réalisés de manière réfléchie et responsable afin d'avoir un impact minimal sur la livraison des services et la performance du réseau. En collaboration étroite avec l'ensemble de ses partenaires, exo reste résolument engagée à offrir un transport collectif fiable, durable et adapté aux besoins des communautés qu'elle dessert.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

