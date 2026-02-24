Exo annonce des changements au sein de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - À la suite de récentes nominations, exo annonce des changements à la composition de son conseil d'administration, accueillant ainsi quatre nouvelles personnes.

« Nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux administrateurs, dont l'expertise et l'engagement renforceront notre action en faveur du transport collectif. Leur arrivée nous permettra de poursuivre notre mission avec un regard renouvelé, particulièrement dans un contexte où nous devons composer avec des défis financiers importants », a déclaré Pierre Fortin, président du conseil d'administration d'exo.

Nominations du conseil d'agglomération de la Ville de Montréal

D'abord, le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal a nommé Joceline Béland à titre d'administratrice indépendante pour un mandat de quatre ans débutant le 18 décembre 2025. Comme membre indépendante du conseil désigné par la Ville de Montréal, celle-ci remplace Josée Bérubé, qui elle était présidente du conseil jusqu'au 8 novembre dernier, et ce, depuis la création d'exo en 2017. Exo remercie d'ailleurs chaleureusement madame Bérubé pour son dévouement depuis les tous débuts.

Le mandat de Pierre Fortin à titre d'administrateur indépendant a également été renouvelé pour une durée de quatre ans débutant le 18 décembre 2025. Rappelons que ce dernier a été désigné président par intérim du conseil d'administration d'exo par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) depuis le 9 novembre 2025.

Nominations des couronnes nord et sud

Dans la foulée des dernières élections municipales, de nouveaux administrateurs, maires et mairesses, ont été élus ou réélus au conseil d'administration d'exo, alors que d'autres ont quitté leur poste d'administrateur.

Du côté de la couronne nord, Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache‑ a été élu, tandis que Liza Poulin, mairesse de Blainville et Mathieu Traversy, maire de Terrebonne ont été réélus.

En ce qui concerne les mairesses et maires de la couronne sud, ils ont élu Geneviève Lachance, mairesse de Saint-Lazare‑ et Jean-‑Claude Boyer, maire de Saint-‑Constant, qui font leur entrée au conseil d'administration. Quant à Mario Lemay, maire de Sainte-Julie‑ et Alexandra Labbé, mairesse de Chambly, ils ont tous deux été réélus.

Exo tient à remercier sincèrement Pierre Charron, ancien maire de Saint-Eustache‑ et Pierre Séguin, ancien maire de L'Île-Perrot‑, qui n'ont pas sollicité de mandat auprès de leurs électeurs en novembre 2025, ainsi qu'Éric Allard, maire de Châteauguay, qui a été nommé au conseil d'administration de la CMM en décembre.

Les trois élus siégeaient au conseil d'administration depuis le février 2022. Leur contribution, leur rigueur et leur engagement envers le transport collectif ont permis de soutenir des projets importants, d'améliorer les services offerts sur l'ensemble du territoire et de représenter avec conviction les intérêts des communautés qu'ils servaient.

