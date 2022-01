TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Prime Video a annoncé aujourd'hui la date de lancement de la série Amazon Original LOL: Last One Laughing Canada et publié l'affiche promotionnelle dévoilant une équipe d'humoristes canadiens de talent: Caroline Rhea Debra DiGiovanni, Dave Foley, Jon Lajoie, Tom Green, Mae Martin, Colin Mochrie, Brandon Ash-Mohammed, Andrew Phung, et K. Trevor Wilson. Les deux premiers épisodes de la série seront disponibles le vendredi 18 février. Les épisodes trois et quatre sortiront le vendredi suivant, soit le vendredi 25 février, tandis que les épisodes cinq et six pourront être visionnés à partir du vendredi 4 mars. La série rejoint les rangs de comédies canadiennes Amazon Original précédemment annoncées, à savoir The Kids in the Hall et The Lake. LOL: Last One Laughing Canada sera disponible exclusivement sur Prime Video dans 240 pays et territoires du monde entier.

La série, une compétition en six parties, oppose 10 des meilleurs humoristes au pays dans le cadre d'un affrontement entre célébrités où tout peut arriver. Une fois le compte à rebours enclenché, les participants à cette épreuve loufoque de six heures tenteront de s'éliminer les uns les autres de la maison en se faisant rire, tout en évitant de rire eux-mêmes. Le ou la comique qui parviendra à rester de glace plus longtemps que les autres concurrents remportera un grand prix de 100 000 $ qui sera reversé à un organisme de bienfaisance de son choix. Au total, plus de 30 caméras serviront à capturer toutes les pitreries délirantes qui auront lieu durant cette compétition des plus imprévisibles et qui exigera des vedettes réunies de miser sur leurs styles humoristiques bien particuliers, dont le monologue comique, l'interprétation musicale, l'improvisation, ou encore le comique corporel.

« Notre première production Amazon Original se penchait sur la passion du Canada pour le hockey. Nous sommes ravis de faire suite à ce succès en nous intéressant à un autre domaine où excelle le Canada : l'humour », a affirmé Christina Wayne, head of Canadian Originals at Amazon Studios. « Nous poursuivons notre engagement à l'égard du public canadien en lui offrant une édition de LOL qui réunit une troupe de vedettes et comportera des moments inoubliables. »

LOL: Last One Laughing Canada est la toute dernière adaptation de la série Amazon Original à succès lancée au Japon et intitulée « Documental ». Dans le cadre de cette émission appartenant à Yoshimoto Kogyo, créée par Hitoshi Matsumoto et mettant en vedette ce dernier, Matsumoto est à la tête d'un groupe de 10 comédiens qui parient leur propre argent dans un « combat de rires à huis clos » où tous les coups sont permis. Grâce à la présence de célébrités appréciées du grand public, cette série est devenue le titre le plus regardé de tous les temps sur Prime Video en Italie et en Allemagne et a été déclinée en plusieurs versions également couronnées de succès au Mexique, en Australie, en Inde, en France et en Espagne.

LOL: Last One Laughing Canada est une création d'Amazon Sudios produite en association avec Insight Productions. John Brunton, Erin Brock et Shannon Farr en sont les producteurs délégués. S'inscrivant dans le cadre des investissements continus de Prime Video au Canada, LOL: Last One Laughing Canada est la troisième série originale canadienne annoncée par Amazon et fait suite à The Kids in the Hall et Tout ou rien : Toronto Maple Leafs. Depuis 2015, Amazon Studios a filmé 24 séries et films Amazon Original au Canada, dont Le Maître du Haut Château et Upload à Vancouver, The Boys et The Expanse à Toronto, Tales From The Loop à Winnipeg, ainsi que plusieurs parties de Jack Ryan de Tom Clancy et Les voyeurs à Montréal.

LOL: Last One Laughing Canada viendra rejoindre les milliers d'émissions de télévision et de films hollywoodiens et internationaux qui figurent au catalogue de Prime Video, notamment des productions Amazon Original primées et louées par la critique comme La Roue du temps, Harlem, Tampa Baes, The Boys et Jack Ryan de Tom Clancy, ainsi que les séries Fleabag et La fabuleuse Mme Maisel, lauréates d'un Emmy et d'un Golden Globe.

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: Contact publicité : Amazon : Owen Mccorquodale, [email protected]