Le salaire horaire de base moyen proposé par Amazon au Canada est désormais de 22,25 $ dans les secteurs de l'expédition et la livraison. Ce salaire s'accompagne d'augmentations garanties et de possibilités d'avancement professionnel payées pour les employés permanents admissibles

Cinq nouveaux centres de livraison AMZL ouvriront leurs portes au Canada d'ici la fin d'octobre, alors qu'Amazon atteint des vitesses de livraison inégalées

TORONTO, le 3 oct. 2024 /CNW/ - En prévision de la saison des Fêtes, Amazon embauche 9 000 employés à temps plein, à temps partiel et saisonniers au sein de son réseau logistique canadien. L'entreprise ouvre également cinq nouveaux centres de livraison AMZL en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, une mesure qui vise à renforcer son réseau du dernier kilomètre pour lui permettre d'acheminer les produits aux clients à des vitesses de livraison inégalées.

Au sein du réseau logistique d'Amazon, les emplois consistent à entreposer, cueillir, emballer, trier et expédier les commandes des clients dans les centres d'expédition, de tri et de livraison de l'entreprise, où un emploi saisonnier peut ouvrir la voie à des perspectives de carrière.

« J'ai commencé chez Amazon en tant qu'employée saisonnière de première ligne. Onze ans plus tard, je dirige le premier centre d'expédition au Canada consacré à la gestion de produits très volumineux », a déclaré Amandeep Chouhan, chef de site de YGK1, un centre d'expédition AMXL Amazon situé à Belleville, en Ontario. « Grâce au soutien de mes responsables, ce que je pensais être un emploi temporaire est devenu l'aventure d'une vie. J'ai occupé des postes qui m'ont permis d'acquérir des compétences et d'assumer de nouvelles responsabilités. Amazon fait partie des rares entreprises où l'on peut se bâtir une carrière à long terme tout en jouissant d'opportunités illimitées. »

Un investissement de 100 millions de dollars pour augmenter le salaire des employés de première ligne, avec augmentations garanties

L'embauche saisonnière effectuée par Amazon coïncide avec un investissement record dans la rémunération de ses employés. Rien que cette année, Amazon compte investir plus de 100 millions de dollars canadiens pour augmenter le salaire de ses employés dans l'expédition, le réseau logistique intermédiaire et le réseau du dernier kilomètre au Canada, ce qui représente une hausse de 54 % par rapport au total de ses investissements en matière de rémunération pour 2023.

Cet investissement porte le salaire horaire de base moyen d'Amazon à 22,25 $ de l'heure, contre près de 20,80 $ en 2023. Grâce au modèle de rémunération échelonné d'Amazon, les employés horaires à temps plein et à temps partiel admissibles peuvent prévoir bénéficier d'une augmentation de salaire tous les six mois jusqu'à leur 24e mois de travail, puis d'une autre augmentation au 36e mois. Les employés peuvent également recevoir des primes de recommandation s'ils recommandent de nouveaux candidats qui sont ensuite embauchés à des postes admissibles.

En plus d'un salaire concurrentiel, les employés permanents admissibles d'Amazon bénéficient d'avantages sociaux de premier plan, dont une assurance de soins médicaux, oculaires et dentaires, combinée à un REER collectif. Les employés admissibles peuvent également s'inscrire à Career Choice, un programme rémunéré qui leur permet de faire progresser leur carrière en acquérant les compétences nécessaires pour s'orienter vers les domaines où la demande est la plus forte. Le programme est offert en partenariat avec plus de 20 établissements d'enseignement au Canada. Grâce à ce programme, les employés permanents peuvent désormais profiter de cours de langue dès leur premier jour de travail.

Amazon renforce son réseau du dernier kilomètre grâce à l'ouverture de cinq nouveaux centres de livraison avant les Fêtes de fin d'année

En prévision de la période de pointe des Fêtes, Amazon ouvrira cinq nouveaux centres de livraison du dernier kilomètre à travers le Canada d'ici la fin octobre. Au sein de ces installations localisées, qui assurent la distribution des produits aux clients dans une région donnée, les employés trient, numérisent et préparent les colis avant qu'ils ne soient chargés dans des véhicules de livraison.

Les nouveaux centres de livraison seront situés à Burnaby, en Colombie-Britannique (Riverbend Business Park), à Calgary, en Alberta (comté de Rocky View), à Windsor, en Ontario (Dodge Drive), à Ottawa, en Ontario (Ottawa-Est), et à Richmond Hill, en Ontario (Vogell Road).

En plus de ces cinq nouveaux centres de livraison, Amazon ouvrira deux « points d'échange » de colis à Sarnia et à Cornwall avant la fin de 2025. Ces installations seront pilotées par des partenaires de services de livraison d'Amazon - des tiers locaux - à l'aide de la technologie logistique de l'entreprise. Les colis provenant des centres de livraison Amazon à proximité y arriveront prétriés avant d'être récupérés par les chauffeurs de ces partenaires et livrés aux clients de la région.

« Le réseau du dernier kilomètre d'Amazon joue un rôle essentiel pour nous permettre de continuer à assurer des vitesses de livraison inégalées, et ce, en toute sécurité. Ces cinq nouveaux centres de livraison Amazon nous rapprochent des clients tout en nous permettant d'investir dans les collectivités locales et de créer de bons emplois », a déclaré Jasmin Begagic, directeur des opérations logistiques au Canada pour Amazon Logistics.

L'ouverture de ces nouveaux centres de livraison porte à plus de 65 le nombre de centres logistiques dont dispose actuellement Amazon au Canada de Victoria (Colombie-Britannique) à Halifax (Nouvelle-Écosse).

Pour en savoir plus et postuler à un emploi, rendez-vous sur https://hiring.amazon.ca/fr-CA.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon aspire à être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur au monde et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreuses innovations d'Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

Pour plus d'informations :

[email protected]

SOURCE Amazon Canada