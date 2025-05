Une saison pleine d'action qui rassemble les générations avec Sidney Crosby, Marc-André Fleury, Brendan Shanahan et des étoiles en devenir : un accès privilégié à la Ligue nationale de hockey

Matériel promo disponible ici

TORONTO, le 29 mai 2025 /CNW/ - Prime Video a annoncé aujourd'hui la liste de joueurs qui feront parti de la distribution de la deuxième saison de FACEOFF : Inside the NHL dont la sortie est prévue à l'automne 2025. La nouvelle saison de la série documentaire encensée par la critique, réalisée par Box to Box et NHL Productions met en vedette une panoplie de joueurs de toutes les époques du hockey incluant les étoiles Quinton Byfield (Kings de Los Angeles), Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh), Thomas Harley (Stars de Dallas), Wyatt Johnston (Stars de Dallas), Anze Kopitar (Kings de Los Angeles), Marc-André Fleury (Wild du Minnesota), Mikko Rantanen (Stars de Dallas) et Brendan Shanahan, intronisé au Temple de la renommée du hockey. On retrouvera également les joueurs de la première saison Matthew Tkachuk (Florida Panthers), William Nylander (Toronto Maple Leafs), en plus de l'attaquant Seth Jarvis (Carolina Hurricanes), du centre Sean Monahan (Columbus Blue Jackets), du défenseur Zach Werenski (Columbus Blue Jackets) et du capitaine Brady Tkachuk (Sénateurs d'Ottawa), déjà annoncés.

FACEOFF: Inside the NHL Player Announcement graphic (Groupe CNW/Amazon Canada Fulfillment Services, ULC)

FACEOFF : Inside the NHL fait entrer les téléspectateurs dans les coulisses de la Ligue nationale de hockey, offrant un regard sans filtre sur la vie des joueurs, sur leurs régimes d'entraînement et sur les enjeux importants du hockey professionnel. Cette saison offrira un accès privilégié à l'action passionnante de la LNH, des affrontements de la saison régulière à la quête triomphale du capitaine des Washington Capitals, Alex Ovechkin, pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la LNH, en passant par les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, chargées d'adrénaline, et le tournoi Face-Off des 4 Nations, qui réunit de nombreux joueurs étoiles. La saison 2 continuera à proposer des entrevues authentiques de joueurs de la LNH, de leurs plus féroces rivaux et de leurs proches - coéquipiers, entraîneurs et membres de la famille. Des moments calmes d'introspection à l'intensité palpitante des matchs, FACEOFF : Inside the NHL présente l'extraordinaire mélange de compétences, de détermination et de sacrifices nécessaires pour exceller dans l'un des sports les plus exigeants au monde.

« Nous continuons à révéler le hockey comme jamais auparavant », a déclaré Shaun Alperin, chef du contenu, Prime Video, Canada. « Des conversations approfondies avec des joueurs légendaires comme Sidney Crosby à la rivalité féroce des frères Tkachuk, en passant par un regard privilégié sur les séries éliminatoires en cours et bien plus encore, cette saison capte tout le spectre de l'excellence de la LNH. Les téléspectateurs découvriront l'émotion brute, la dynamique familiale et la compétition intense qui animent ces athlètes, tant sur la glace qu'en dehors. »

« La première saison de FACEOFF a vraiment touché une corde sensible. Nous avions promis un accès en coulisses sur les meilleurs joueurs de hockey du monde, et la réponse a été incroyable », a déclaré Steve Mayer, président de la LNH, contenu et événements. « Nous avons suivi les joueurs dans des moments inoubliables - l'arrivée d'un nouveau bébé, la pression d'un septième match, et tout ce qu'il y a entre les deux. Pour la saison 2, nous allons encore plus loin : plus de joueurs, plus d'accès et plus d'émotions. De la compétition internationale du Face-Off des 4 nations à la vie sous pression d'un président d'équipe, en passant par le déchirement d'une équipe confrontée à une perte dévastatrice - c'est brut et concret. Vous entrerez vraiment dans la LNH ».

Paul Martin, cofondateur de Box To Box, a ajouté : « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de continuer d'emmener le public dans les coulisses de la vie de la LNH, à travers le regard de personnages aussi formidables et charismatiques. Nous nous efforçons constamment de présenter autant de facettes que possible de l'expérience de la LNH, et nous pensons que notre équipe de joueurs de cette saison - à la fois les nouveaux visages et ceux qui sont de retour - incarne le cœur, la persévérance et la compétitivité qui rendent ce sport si captivant. »

FACEOFF: Inside the NHL | Participants de la saison 2

Quinton Byfield (Los Angeles Kings)

Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)

Marc-Andre Fleury (Minnesota Wild)

Thomas Harley (Dallas Stars)

Seth Jarvis (Carolina Hurricanes)

Wyatt Johnston (Dallas Stars)

Anze Kopitar (Los Angeles Kings)

Sean Monahan (Columbus Blue Jackets)

William Nylander (Toronto Maple Leafs)*

Mikko Rantanen (Dallas Stars)

Brendan Shanahan (intronisé au Temple de la renommée du hockey)

Brady Tkachuk (Ottawa Senators)

Matthew Tkachuk (Florida Panthers)*

Zach Werenski (Columbus Blue Jackets)

*de retour cette saison

Les producteurs exécutifs de FACEOFF : Inside the NHL sont James Gay-Rees, Paul Martin et Hillary Olsen pour Box To Box, Steve Mayer pour NHL Productions; le showrunner est Daniel Amigone.

Prime Video au Canada est l'hôte de Prime Monday Night Hockey, qui diffusera tous les matchs nationaux de la saison régulière de la LNH du lundi soir en anglais au cours de la saison 2025-26, et de NHL Coast to Coast, l'émission hebdomadaire du jeudi soir. FACEOFF : Inside the NHL Season 2 est le plus récent contenu de hockey original qu'Amazon MGM Studios produit avec NHL Productions pour Prime Video. En 2021, la série documentaire All or Nothing : Toronto Maple Leafs a relaté la saison 2020-21 de l'équipe. La saison dernière, les documentaires originaux Chosen One : Alexandre Daigle et Saving Sakic ont été diffusés pour la première fois et ont été salués par la critique et les fans. De plus, la série This is Hockey, lancée récemment, présente la croissance du hockey en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Jamaïque, au Mexique et à Porto Rico.

FACEOFF: Inside The NHL saison 1 est disponible dès maintenant sur Prime Video.

RÉSEAUX SOCIAUX: @sportsonprimeca | @primevideoca | @alloprimevideo | #nhlfaceoff

