TORONTO, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Pierre Lassonde, investisseur, et Daniel Kunz, chef de la direction et administrateur de Prime Mining Corp. (« Prime », ou la « société ») (TSX : PRYM), ainsi que Scott Hicks, vice-président directeur de Prime, des investisseurs et des membres de la haute direction de Prime se sont joints à Robert Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto (« TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner le passage de la société à la Bourse de Toronto.

Prime Mining Corp. ouvre les marchés - Vendredi 15 décembre 2023

Prime concentre ses efforts sur la mise en valeur du plein potentiel de la propriété Los Reyes, un gisement d'or-argent épithermal à sulfuration faible situé dans l'État du Sinaloa, au Mexique. La société vise à réaliser une expansion importante des ressources à cette propriété grâce à une combinaison de découvertes de zones productives et de croissance, tout en misant sur des activités d'atténuation des risques en vue d'appuyer la mise en valeur de la propriété, à terme.

