SAINTE-CLAIRE, QC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Prevost, le leader mondial de la production d'autocars de conversion pour l'industrie de la musique et du divertissement, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Rolling Stone Qc, Billboard Canada et le Festival NXNE de Toronto. Reconnus comme une marque emblématique dans l'industrie des autocars, les autocars de tournées d'artistes Prevost continuent d'être le choix #1 de l'industrie de la musique.

« Fondée il y a 100 ans, Prevost, une marque emblématique pour l'industrie de la musique et des autocars, est fière de s'associer à Rolling Stone Qc et Billboard Canada, deux noms riches en histoire de la musique et toujours ancrée notre époque. Il était aussi naturel d'être partenaire de NXNE, un important festival de musique canadien qui met en vedette certains des meilleurs groupes émergents d'Amérique du Nord ainsi que des talents établis qui connaissent bien le style de vie Prevost. Nous sommes également honorés de faire partie des célébrations de leur 30e anniversaire », a déclaré M. François Tremblay, président du groupe Volvo Canada, Prevost & Volvo Bus Amérique du Nord.

Conçu pour les tournées selon vos propres désirs

Les autocars de tournée de Prevost procurent aux artistes le confort, le luxe et la détente auxquels ils aspirent, puisqu'ils sont conçus et construits pour combler leurs moindres désirs. Partez l'esprit tranquille à bord des unités mobiles spéciales de Prevost, grâce à leur durabilité et leur fiabilité incomparables. Pour une tournée à la hauteur de vos attentes!

« Avec nous, les gestionnaires de tournées peuvent envoyer leurs artistes et leur équipe sur la route dans le confort, le luxe et le style tout en sachant que les caractéristiques de sécurité Prevost leur donnent la tranquillité d'esprit sur la route. Les artistes arriveront reposés et prêts à monter sur scène. L'autocar Entertainer Prevost a été conçu pour les tournées », a ajouté François Tremblay.

Les autocars Prevost seront en service pendant l'édition 2025 du festival NXNE à Toronto du 11 au 15 juin prochain.

À propos de Prevost

Depuis un siècle, Prevost propose des solutions d'autocars, auxquelles sont jumelés un engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d'innovation et d'amélioration et un dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu'entreprend ce fleuron québécois. Aujourd'hui, Prevost est l'un des plus importants fabricants nord-américains d'autocars interurbains de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et d'unités mobiles spéciales. Ses clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de service du secteur de l'autocar, avec des centres de service, appartenant et opérés par le fabricant, situés stratégiquement à travers l'Amérique du Nord, et munie d'unités de service mobile et d'une équipe de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d'expérience dans le domaine. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à Sainte-Claire au Québec, Canada.

Prevost fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux d'autocars, d'autobus, de camions, d'équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et industrielles et un fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com.

