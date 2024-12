SAINTE-CLAIRE, QC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - À quelques jours de la fin de l'année du 100e anniversaire de Prevost et pour souligner cette année historique, le plus important transporteur et opérateur familial d'autocars au Canada, Coach Atlantic Maritime Bus, s'est entendu avec Prevost pour une commande de 100 autocars pour les prochaines années.

Cet accord confirme le positionnement de la compagnie de l'Île-du-Prince-Édouard, Coach Atlantic Maritime Bus, comme véritable leader dans son marché et vient par le fait même reconnaître l'engagement du partenariat existant entre les deux compagnies.

Cette entente économique vient par le fait même conforter la production d'autocars chez Prevost et assurer un transport par autocars haut de gamme, offert par Coach Atlantic Maritime Bus, pour de nombreux Canadiens.

Citations

« Je tiens à remercier Coach Atlantic Maritime Bus et son président, Matthew Cassidy, pour sa confiance renouvelée envers Prevost. En plus de générer des retombées économiques importantes dans nos régions respectives, leur engagement illustre et renforce la relation existante entre nous. Cette entente vient conclure en beauté une année de célébrations et de croissance. Nous sommes fiers de les compter parmi nos clients. » - M. François Tremblay, président de Prevost et Volvo Group Canada.

« Au cours des 100 dernières années, Prevost a établi la norme dans l'industrie de l'autocar en matière de fiabilité, de service et d'innovation. Nous sommes fiers d'être leur partenaire et ravis de célébrer leur 100e anniversaire par cette annonce. En plus de démontrer notre engagement envers l'équipe de Prevost, nous voulons que cette commande donne à nos principaux clients et marchés (tournées de plusieurs jours, excursions touristiques pour les croisières, nolisement de groupes et transport interurbain) l'assurance que nous sommes là pour grandir avec eux et que nous continuerons à leur fournir les meilleurs équipements et services. » - M. Matthew Cassidy, président de Coach Atlantic Transportation Group

« Depuis 100 ans, Prevost fait rayonner le Québec ici et ailleurs grâce à ses produits de qualité et son service exemplaire. Ce fleuron québécois nous rend fiers et je salue l'engagement des travailleurs de Chaudière-Appalaches qui font vivre et évoluer la marque Prevost. » - Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et ministre responsable du développement économique régional

À propos de Prevost

Depuis un siècle, Prevost propose des solutions d'autocars, auxquelles sont jumelés un engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d'innovation et d'amélioration et un dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu'entreprend ce fleuron québécois. Aujourd'hui, Prevost est l'un des plus importants fabricants nord-américains d'autocars interurbains de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et d'unités mobiles spéciales. Ses clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de service du secteur de l'autocar, avec des centres de service, appartenant et opérés par le fabricant, situés stratégiquement à travers l'Amérique du Nord, et munie d'unités de service mobile et d'une équipe de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d'expérience dans le domaine. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à Sainte-Claire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Prevost fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux d'autocars, d'autobus, de camions, d'équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et industrielles et un fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com.

