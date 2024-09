« Quand on est dans le monde du véhicule récréatif, tout le monde est ami. Le groupe de propriétaires de Prevost a un lien spécial qui va au-delà du lien que nous avons tous en vivant dans des VR », a déclaré Brian Addotta, propriétaire d'un Liberty Coach.

Pour aider les propriétaires à profiter de la vie sur la route ensemble, Prevost et ses partenaires de conversion soutiennent une variété de clubs, y compris le Prevost Motorcoach Club, le Marathon Coach Club, Bus 'N Bikers, Road Hogs et Jewell's Club.

Rick Smith, président de Road Hogs, et son épouse, Lesley, ont formé un convoi d'autocars Prevost pour assister aux célébrations de Prevost. Le groupe a visité plusieurs sites en route vers Québec, notamment Sturgis et le parc national de Yellowstone, ainsi que Montréal, Sault-Sainte-Marie et les chutes du Niagara au Canada. Après le rallye, ils ont prévu de visiter la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard avant de retourner aux États-Unis.

Des dizaines de maisons motorisées et d'autocars d'exposition ont participé au rallye du 100e anniversaire, provenant des convertisseurs Liberty Coach, Marathon Coach, Millennium Luxury Coaches, Featherlite Coaches et Emerald Luxury Coaches.

« C'était incroyable de voir plus de 160 autocars Prevost de toutes les époques et de tous les convertisseurs se rassembler sur leur lieu de naissance pour célébrer les 100 ans de Prevost dans la ville de Québec. C'était tout aussi unique de voir les divers clubs représenter une chose commune : Prevost ! Nous avons eu l'honneur de représenter le Prevost Motorcoach Club, ainsi que Road Hogs, lors de l'événement. Nous avons échangé des histoires avec d'autres propriétaires et ajouté de nouveaux membres à nos deux clubs », a déclaré Tom Klause du Prevost Motorcoach Club.

Pendant près d'une semaine, les participants du rallye ont été plongés dans l'histoire de Prevost, de la ville de Québec et de Sainte-Claire - où l'entreprise a été fondée et où elle est encore située aujourd'hui. L'itinéraire comprenait une visite de l'usine Prevost, des autocars en démonstration, des visites du vieux Québec, des excursions de magasinage, des randonnées en moto, des sorties de golf, des spectacles et, bien sûr, beaucoup de temps passé entre amis.

« Rencontrer les membres de la famille Prevost et voir quatre générations travailler à la restauration du tout premier autocar de 1924 construit par Eugène, le fondateur de Prevost, était au-delà des mots. Il fallait être là », a déclaré Ed Cheeney, président du Marathon Coach Club International. « Je sais que je parle au nom de tous nos membres en disant qu'il s'agissait d'un événement unique dans une vie et qu'il s'est avéré être un rassemblement spectaculaire pour tous les événements prévus et pour rencontrer des amis et en faire de nouveaux ».

Depuis janvier, Prevost a fait la chronique de son 100e anniversaire sur son site Web - Prevostcar.com - et sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube et X. Grâce à des vidéos, des images, des histoires et des souvenirs, l'entreprise a capturé l'histoire et l'avenir de Prevost.

« C'était incroyable de voir les magnifiques autocars Prevost et leurs propriétaires se rassembler pour célébrer ce qu'Eugène Prévost a commencé en 1924 », a déclaré François Tremblay, président de Prevost et de Groupe Volvo Canada. « J'ai entendu tant d'histoires d'amitiés qui s'étendent sur des décennies et d'aventures inoubliables que les propriétaires d'autocars Prevost ont vécues ensemble ».

Pour en savoir plus sur les convertisseurs et les clubs de maisons motorisées Prevost, visitez Prevostmotorhomes.com.

À propos de Prevost

Depuis un siècle, Prevost propose des solutions d'autocars, auxquelles sont jumelés un engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d'innovation et d'amélioration et un dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu'entreprend ce fleuron québécois. Aujourd'hui, Prevost est l'un des plus importants fabricants nord-américains d'autocars interurbains de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et d'unités mobiles spéciales. Ses clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de service du secteur de l'autocar, avec des centres de service, appartenant et opérés par le fabricant, situés stratégiquement à travers l'Amérique du Nord et munie d'une équipe de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d'expérience dans le domaine et plus de 50 camionnettes de service mobile. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à Sainte-Claire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Prevost fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux d'autocars, d'autobus, de camions, d'équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et industrielles et un fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com.

Source : Prevost | prevostcar.com

SOURCE Prévost

Pour information : Mathieu Claise, [email protected], 418 265-2512