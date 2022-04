SAINTE-CLAIRE, QC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Prevost, membre du Groupe Volvo, annonce le lancement d'un nouveau programme d'électrification. Grâce à ce programme d'une durée de cinq ans, Prevost développera un nouvel autocar 100% électrique ainsi qu'un kit de modernisation pour convertir les moteurs diesel en systèmes de propulsion électrique.

Afin de soutenir ce projet, le gouvernement du Québec, par le biais d'Investissement Québec, fournira un prêt pardonnable de 15,15 millions de dollars. De plus, le ministère de l'Environnement du Québec fournira une contribution non remboursable de 7,5 millions de dollars à Prevost.

Le nouvel autocar électrique offrira une autonomie de 400 km. Un total de 115 emplois seront créés dans le cadre du programme, alors que 650 emplois seront maintenus.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec. Le marché de l'autocar a hâte de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, et Prevost est prête à participer et à offrir une possibilité de motorisation électrique pour contribuer à cette transformation globale », a déclaré François Tremblay, président de Prevost. M. Tremblay a ajouté : « Nous sommes à deux ans de souligner le 100e anniversaire de Prevost, alors quelle meilleure façon de célébrer que d'apporter des innovations durables sur le marché! »

« Mon gouvernement a mis en place le Plan pour une économie verte 2030, la première politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec, avec l'objectif de bâtir une économie verte, résiliente et plus prospère pour les générations actuelles et celles à venir. Propulsé par des projets porteurs comme celui de Prevost, le Québec est sur la bonne trajectoire pour atteindre sa cible de réduction des émissions de GES de 37,5 % en 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Bravo à toute l'équipe de Prevost pour cette belle avancée! »

François Legault, premier ministre du Québec

« En appuyant ce projet majeur de Prevost, nous poursuivons le chantier de l'électrification des transports au Québec. L'engagement de notre gouvernement demeure de faire de la province un pôle mondial en la matière et de favoriser l'essor d'une économie verte. Déjà, nous sommes en voie de devenir une véritable plaque tournante du développement des véhicules lourds électriques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes heureux de soutenir ce projet, qui vient répondre aux objectifs d'électrification des transports définis dans le Plan pour une économie verte 2030. L'utilisation accrue de l'électricité propre du Québec, partout où c'est possible, est essentielle à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. La réalisation du projet de Prevost montre que nous sommes résolument engagés dans la transition vers une économie sobre en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le secteur des transports compte parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre partout dans le monde. Au Québec, nous avons fait le choix de miser sur l'électrification en nous appuyant sur notre plus grande force énergétique : l'hydroélectricité. En plus de contribuer à électrifier nos moyens de transport, le projet de Prevost engendrera des retombées économiques importantes et des emplois de qualité en Chaudière-Appalaches. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

« L'équipe d'Investissement Québec basée ici et à l'international a largement contribué à la concrétisation de cet important projet de croissance pour Prevost. Il s'agit d'une autre avancée pour faire du Québec un leader de l'électrification des transports et pour développer chez nous des expertises de pointe favorisant une économie durable et plus sobre en carbone. Cela se traduira par des retombées majeures pour nos régions et l'ensemble du Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

À propos de Prevost

Depuis près d'un siècle, Prevost propose des solutions d'autocars, auxquelles sont jumelés un engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d'innovation et d'amélioration et un dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu'entreprend ce fleuron québécois. Aujourd'hui, Prevost est l'un des plus importants fabricants nord-américains d'autocars interurbains de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et d'unités mobiles spéciales. Les clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de service du secteur de l'autocar, avec 17 centres de services Prevost en Amérique du Nord, une équipe de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d'expérience dans le domaine et 60 camionnettes de service mobile. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à Sainte-Claire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Prevost fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux d'autocars, d'autobus, de camions, d'équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et industrielles et un fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com.

