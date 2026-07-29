PREVNAR 20 (MC), le vaccin antipneumococcique de Pfizer, fera partie du programme public de vaccination pédiatrique du Québec

KIRKLAND, QC, le 29 juillet 2026 /CNW/ -- Pfizer Canada SRI est heureuse d'annoncer que PREVNAR 20MC, son vaccin antipneumococcique 20-valent conjugué, fera partie du programme québécois d'immunisation pédiatrique. Depuis le mois de mai 2026, les nourrissons québécois se voient systématiquement offrir le vaccin PREVNAR 20MC dans le cadre du programme d'immunisation public de la province, ce qui représente une grande avancée en matière de pratique de santé publique fondée sur des données probantes. Avec la Colombie-Britannique, le Québec est désormais la deuxième province canadienne à avoir intégré PREVNAR 20MC dans son programme de vaccination antipneumococcique systématique des enfants.

Les pneumococcies entraînent une morbimortalité considérable chez les enfants1. Elles causent des infections sévères, comme la sepsie, la méningite et l'empyème pleural, et elles représentent un fardeau considérable pour le système de santé2. Le Comité sur l'immunisation du Québec recommande PREVNAR 20MC en tant que vaccin de prédilection pour la vaccination systématique des nourrissons et des enfants. L'intégration de PREVNAR 20MC au programme québécois d'immunisation pédiatrique permet aux enfants de la province d'avoir accès, par l'entremise du financement public, à un vaccin conjugué contre le pneumocoque offrant la couverture la plus étendue contre les sérotypes responsables des formes graves de maladies pneumococciques.

« La médecine préventive est le fondement d'un système de santé durable », affirme le Dr John Yaremko, professeur adjoint au département de pédiatrie et au département de médecine de famille de l'université McGill. « En prévenant les infections courantes sévères et les hospitalisations, la vaccination permet de réduire les pressions exercées sur les familles, les pédiatres et les infrastructures de soins primaires. Cette réalisation importante au Québec est le fruit d'une vision commune qui reconnaît la vaccination comme un outil précieux de prévention pour les nourrissons. »

« Nous nous efforçons de toujours garder une longueur d'avance sur la maladie, et non seulement de suivre le rythme de son évolution », précise Pierre-Alexandre Landry, vice‑président, Accès au marché, chez Pfizer Canada. « Nous félicitons le Québec d'avoir emboîté le pas à la Colombie-Britannique et d'offrir aux nourrissons et aux enfants québécois la possibilité d'accéder au vaccin conjugué qui offre la couverture vaccinale la plus étendue contre les pneumococcies sévères. Nous sommes impatients de travailler avec l'ensemble des provinces et des territoires pour réduire les inégalités en santé publique d'un bout à l'autre du Canada et nous assurer que tous les enfants peuvent bénéficier de la protection du vaccin antipneumococcique pédiatrique à la valence la plus élevée. »

À propos de PREVNAR 20 au Canada

PREVNAR 20MC, qui s'appuie sur le vaccin PREVNAR 13, confère une protection contre 20 sérotypes de Streptococcus pneumoniæ, dont 7 sérotypes additionnels associés à des taux de létalité élevés, à une antibiorésistance et à la méningite. PREVNAR 20MC est homologué par Santé Canada afin de prévenir la pneumonie et les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par ces 20 sérotypes chez les adultes de 18 ans ou plus. Il est également indiqué pour l'immunisation active des nourrissons, des enfants et des adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans afin de prévenir les pneumococcies invasives causées par ces 20 sérotypes. Comme tous les vaccins, PREVNAR 20MC ne protège pas toutes les personnes qui le reçoivent. Il est conseillé à toute personne se demandant si ce vaccin lui convient de consulter son professionnel de la santé.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le pfizer.ca ou suivez‑nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou YouTube.



_____________________ 1 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/maladies-pouvant-etre-prevenues-vaccination/pneumococcies-invasives/professionels.html 2 Morrow A, De Wals P, Petit G, Guay M, Erickson LJ. The burden of pneumococcal disease in the Canadian population before routine use of the seven-valent pneumococcal conjugate vaccine. Can J Infect Dis Med Microbiol. Mars 2007;18(2):121-7. doi: 10.1155/2007/713576. PMID: 18923713; PMCID: PMC2533542. Accessible au : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2533542/.



SOURCE Pfizer Canada Inc.

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