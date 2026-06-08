Plus qu'un mal de tête : la troisième année de la campagne Absence du bureau pour la sensibilisation à la migraine de Pfizer vise à faire de la migraine une priorité visible au travail

Pfizer Canada, Migraine Canada et Migraine Québec poursuivent leur partenariat pour conscientiser la population canadienne aux répercussions de la migraine.

Avec l'obligation de retour au bureau qui s'étend à plusieurs secteurs professionnels au Canada, les personnes vivant avec la migraine peuvent avoir de la difficulté à composer avec leurs symptômes au travail en raison d'un manque de compréhension ou de soutien.

Les données colligées lors d'un nouveau sondage réalisé par Migraine Canada et Migraine Québec confirment l'existence de lacunes importantes et persistantes en ce qui a trait au soutien dans nos milieux de travail, soulignant le besoin continu de soins et de ressources en la matière.

KIRKLAND, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - En juin, à l'occasion du Mois de la sensibilisation à la migraine, Pfizer Canada, en partenariat avec Migraine Canada et Migraine Québec, annonce le retour de la campagne Absence du bureau pour la sensibilisation à la migraine pour une troisième année consécutive. Cette initiative nationale vise à mobiliser la population canadienne pour qu'elle s'attaque au fardeau invisible de la migraine, notamment à ses répercussions sur le milieu professionnel et la productivité. Cette maladie neurologique invalidante pèse lourdement sur la santé mentale, la carrière et la vie quotidienne de plus de cinq millions de personnes partout au pays1.

Message d'absence du bureau pour la sensibilisation à la migraine

Durant le Mois de la sensibilisation à la migraine, les Canadiennes et les Canadiens sont invités à activer leur message d'absence du bureau pendant 4 heures - soit la durée minimale d'une crise de migraine, qui peut durer jusqu'à 3 jours - pour accroître la sensibilisation à cette maladie et manifester leur solidarité envers les employés qui en sont atteints2,3.

« Trop souvent, la nature véritablement invalidante de la migraine est mal comprise et trop souvent stigmatisée, si bien que les personnes aux prises avec cette maladie souffrent en silence, tant au travail qu'à la maison, ajoute Véronique Clément, directrice générale de Migraine Québec. Notre approche consiste à corriger ce manque de compréhension en transmettant les connaissances nécessaires aux personnes atteintes de migraine, à leurs proches et à leurs employeurs, notamment en ce qui concerne les options de traitement et les mesures d'adaptation efficaces en milieu de travail. Le message d'absence du bureau est une mesure qui, malgré sa simplicité, est très porteuse de sens pour la communauté des personnes vivant avec la migraine. »

Un sondage commandé en 2026 par Migraine Canada et Migraine Québec fait ressortir ce besoin; il met en évidence des lacunes importantes et persistantes en ce qui a trait au soutien dans nos milieux de travail, soulignant le besoin de sensibilisation et d'éducation en la matière.

L'évolution du milieu de travail et le fardeau qui accable les femmes de façon disproportionnée

Avec l'évolution du milieu de travail moderne vers des environnements hybrides, on observe l'émergence de nouveaux problèmes pour les personnes atteintes de migraine. Comme près de 80 % des Canadiennes et Canadiens travaillent maintenant en présentiel ou en mode hybride4, beaucoup sont contraints de délaisser les environnements bien contrôlés comportant peu de déclencheurs dans lesquels le télétravail leur permettait d'évoluer5.

« Je suis heureuse de participer à cette campagne pour une troisième année, souligne la Dre Heather Pim, neurologue et directrice de la Clinique des céphalées du CHUM, affiliée à l'Université de Montréal. Même si la migraine peut devenir chronique6, il est possible d'en atténuer considérablement l'intensité grâce à une prise en charge proactive. Pour beaucoup des patients, le principal obstacle, qui a une incidence directe sur leur santé, est le manque d'éducation et d'accès aux ressources. Cette initiative est d'une importance capitale, car elle donne aux employés et aux employeurs les moyens de créer un milieu de travail plus sain et plus inclusif. Je suis ravie de prendre part à ce changement positif. »

Bien que n'importe qui puisse être atteint de migraine, on observe une disparité importante entre les sexes. En effet, les femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommes d'être touchées par cette maladie7, qui culmine souvent durant leurs principales années d'activité professionnelle8.

« J'ai dû renoncer à ma carrière d'infirmière parce qu'il m'était devenu impossible d'évoluer dans un environnement exigeant en raison de mon problème de migraine chronique, confie Tiffany Eichhorst, défenseure passionnée des intérêts des patients en Colombie-Britannique. Ce n'est pas qu'une question de douleur invalidante ou de nombreux autres symptômes invisibles qui perturbent les activités quotidiennes; il y a des carrières compromises et des personnes forcées de faire des choix déchirants entre leur santé et leur profession. »

Un appel à accroître la compréhension et le soutien

« En tant que personne vivant avec la migraine, je trouve extrêmement inspirant de voir que cette campagne prend de l'ampleur et se prolonge pour une troisième année, déclare Marie-France Lemire, vice-présidente et porte-parole de Migraine Québec. C'est une preuve qu'il y a une volonté grandissante de mieux comprendre notre réalité, ce qui contribue à transformer les moments difficiles vécus en silence au travail en discussions empreintes de soutien. »

Beaucoup de personnes sont touchées par la migraine durant la période de leur vie où leur potentiel de revenus est à son plus haut. L'effet sur la main-d'œuvre est donc considérable7,9. Les ressources visant à prendre en charge la migraine, comme le guide L'obligation d'accommoder : points saillants publié par Migraine Canada, permettent aux entreprises d'aider leurs employés à mieux comprendre les notions d'absentéisme et de présentéisme (diminution de la productivité observée chez les employés qui ne sont pas pleinement opérationnels en raison d'une maladie) et aident les personnes aux prises avec la migraine10.

Pfizer Canada prend des mesures pour venir en aide à son propre personnel. Elle a récemment mené un sondage interne afin de mieux comprendre les besoins actuels en matière de soutien lié à la migraine au sein de l'entreprise. Cette année, Pfizer invite les autres entreprises canadiennes à faire de même et à offrir les mesures de soutien nécessaires.

« Chez Pfizer Canada, notre engagement dépasse le cadre du domaine médical et vise aussi à créer des communautés de soutien pour les patients, indique Frédéric Lavoie, leader - Soins spécialisés et Médecine interne chez Pfizer Canada. Cette campagne est une occasion en or de mettre en lumière les conséquences profondes, souvent invisibles, de la migraine. Pour nous, c'est une fierté de pouvoir continuer à aider les Canadiens et les Canadiennes à engager des discussions qui pourraient mener à des changements porteurs de sens. »

Autres citations

« Les personnes souffrant de migraine consacrent beaucoup d'efforts à tenter de maîtriser et de dissimuler leurs symptômes au travail, une habitude susceptible de susciter un sentiment d'isolement, car beaucoup de gens comprennent mal la situation ou ne sont pas conscients de ses conséquences, explique Susan Cape, défenseure des intérêts des patients chez Migraine Canada. Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est qu'on aille vers elle et qu'on lui dise : "J'ai l'impression que tu traverses une période difficile. Est-ce que tu as besoin d'aide?" C'est un geste tout simple, mais il peut changer complètement la donne et faire en sorte que la personne se sent comprise, écoutée et moins seule au travail. »

« Le retour aux espaces de travail partagés sous-tend l'exposition à des déclencheurs courants. Pour une personne qui vit avec la migraine, ce n'est pas une question de préférence, mais bien un enjeu médical, souligne le Dr William Kingston, professeur adjoint de neurologie à l'Université de Toronto et neurologue à l'Hôpital Sunnybrook, à Toronto. L'exposition à certains facteurs environnementaux, comme l'éclairage fluorescent et les odeurs fortes, peut abaisser le seuil de déclenchement d'une crise. Les efforts qui visent à adapter au mieux l'environnement de travail consentis par les employeurs et les entreprises peuvent être très bénéfiques pour les personnes qui souffrent de migraine. »

« Cette campagne, qui en est à sa troisième année, est devenue plus importante que jamais. Notre communauté nous a fait savoir que le retour au bureau a suscité de nouvelles inquiétudes, ce que nous avons confirmé grâce aux données de notre récent sondage réalisé en 2026, affirme Wendy Gerhart, directrice générale de Migraine Canada. Même trois ans plus tard, le message d'absence du bureau est encore un outil simple, mais percutant, pour susciter des discussions. Notre objectif collectif est de transformer ces discussions en actions concrètes. Les mesures d'adaptation proactives et les modalités de travail flexibles ne sont pas seulement de petits plus : ce sont des outils essentiels pour garder en poste les employés talentueux et leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Fardeau de la migraine au travail

Plus de cinq millions de Canadiens souffrent de migraine1. Si la migraine concerne tous les groupes démographiques, pour ce qui est de l'âge, sa prévalence atteint un sommet vers 30 à 40 ans, âge auquel la plupart des personnes travaillent7. Malgré cela, la migraine demeure souvent mal comprise et stigmatisée en milieu professionnel, car elle est directement associée à la capacité d'une personne à travailler11.

Le message d'absence du bureau peut servir à transmettre des renseignements clés, des statistiques et des ressources sur la migraine, ainsi qu'à démontrer notre solidarité envers nos collègues qui sont touchés par cette maladie tout en encourageant notre réseau professionnel à en faire de même.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la migraine, visitez le migrainecanada.org et le migrainequebec.org.

À propos de Migraine Canada

Migraine Canada est un organisme de bienfaisance enregistré à l'échelle nationale qui se consacre à l'amélioration de la vie de tous les Canadiens atteints de migraine et d'autres céphalées. Notre vision est de veiller à ce que tous les Canadiens atteints de migraine et d'autres céphalées soient diagnostiqués, traités et soutenus afin que leur qualité de vie soit optimisée. Pour en savoir plus, visitez le migrainecanada.org.

À propos de Migraine Québec

Migraine Québec est un organisme de bienfaisance fondé en 2014. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la migraine au Québec. Elle porte la vision d'une société où chaque personne touchée par la migraine peut s'épanouir pleinement, sans limitations ni stigmatisations. Pour en savoir plus, visitez le migrainequebec.org.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou YouTube.

Références :

1 Migraine Canada. Access to Care and Treatment for Migraine in Canada. Consulté en mai 2026 à la page Migraine in Canada: Report Card on Access to Care and Treatment - Migraine Canada.

2 Migraine Canada. Migraine Diagnosis & Categorization. Consulté en avril 2026 au https://migrainecanada.org/understanding-migraine/what-is-migraine/migraine-categories/.

3 Cleveland Clinic. Migraine Headaches. Consulté en avril 2026 au https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/5005-migraine-headaches.

4 Statistique Canada. Pourcentage de l'effectif censé travailler sur place ou à distance au cours des trois prochains mois, quatrième trimestre de 2025. Consulté en avril 2026 au https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310109301&request_locale=fr.

5 Migraine Canada. What your Employer Should Know about Migraine. Consulté en avril 2026 au https://migrainecanada.org/what-your-employer-should-know-about-migraine/.

6 NIH MedlinePlus. When migraine turns chronic. Consulté en mai 2026 au https://magazine.medlineplus.gov/article/when-migraine-turns-chronic#:~:text=Chronic%20migraine%20is%20defined%20as,fluctuates%20from%20month%20to%20month).

7 Migraine Canada. Women, Hormones and Migraine: An Overview. Consulté en avril 2026 au https://migrainecanada.org/women-hormones-and-migraine-an-overview/.

8 Ramage-Morin PL, Gilmour H. Prevalence of migraine in the Canadian household population. Health Rep. Juin 2014;25(6):10-6. PMID : 24941316. Consulté en avril 2026 au https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24941316/.

9 Graves EB, Gerber BR, Berrigan PS, Shaw E, Cowling TM, Ladouceur MP, Bougie JK. Epidemiology and treatment utilization for Canadian patients with migraine: a literature review. J Int Med Res. Sept. 2022;50(9):3000605221126380. doi: 10.1177/03000605221126380. PMID : 36173008; PMCID : PMC9528037. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9528037/.

10 Migraine Canada. Connaissez vos droits: L'obligation d'accommoder. Consulté en avril 2026 au https://migrainecanada.org/connaissez-vos-droits-lobligation-daccommoder/.

11 Young, W. B., Park, J. E., Tian, I. X., et Kempner, J. (2013). The stigma of migraine. PloS one, 8(1). doi: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054074.

SOURCE Pfizer Canada Inc.

Pour de plus amples renseignements : Communications de Pfizer Canada : [email protected]