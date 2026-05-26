KIRKLAND, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Pfizer Canada annonce que BRAFTOVIMD (encorafénib) sera remboursé dans le cadre du Programme pilote FAST pour le financement accéléré de traitements spécifiques de l'Ontario. À la suite de la recommandation positive de remboursement publiée par l'Agence des médicaments du Canada (AMC), l'Ontario est la première province à rembourser BRAFTOVIMD pour le traitement des patients atteints d'un cancer colorectal (CCR) métastatique porteur d'une mutation V600E du gène BRAF objectivée par une épreuve validée. Cette annonce marque une avancée importante dans l'accélération de l'accès à des traitements innovants contre le cancer au Canada.

« Chez Pfizer, nous sommes animés par la volonté de répondre aux besoins prioritaires non comblés des patients », a déclaré Cynthia Di Lullo, leader - Oncologie, Pfizer Canada. « Toutefois, pour avoir un effet maximal, l'innovation doit profiter au patient le plus rapidement possible. La mise au point de BRAFTOVIMD témoigne de notre engagement à faire progresser les soins en cancérologie, et son inclusion dans le programme FAST démontre avec éloquence ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'industrie, les autorités gouvernementales et les autres acteurs du secteur de la santé unissent leurs forces pour donner la priorité aux patients. »

Avec le programme FAST, l'Ontario a montré l'exemple en reconnaissant l'urgence de créer une voie plus rapide et plus directe entre l'approbation réglementaire et le remboursement par le régime d'assurance public en plus d'accélérer l'accès des patients aux traitements anticancéreux. « Pour chaque Ontarien recevant un diagnostic de cancer, un accès rapide à un traitement de grande qualité peut réellement changer la donne. Grâce au programme FAST, notre gouvernement accélère l'accès à des traitements salvateurs, dont BRAFTOVIMD, ce qui permet d'offrir des soins transformateurs aux personnes qui en ont le plus besoin, et de leur donner espoir et paix d'esprit », a déclaré Sylvia Jones, vice‑première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario.

Cette annonce met également en lumière l'importance d'une collaboration continue de tous les chefs de file des milieux canadiens de l'oncologie, des gouvernements aux partenaires du secteur des soins de santé en passant par l'industrie et les organismes de défense des intérêts des patients. Le programme FAST de l'Ontario est une illustration des possibilités qui s'offrent lorsque l'engagement commun envers les soins aux patients se traduit en actions concrètes.

« Le cancer colorectal demeure l'une des premières causes de décès lié au cancer au Canada1. Étant moi-même un survivant du cancer colorectal, je sais que l'annonce de ce diagnostic peut être traumatisante et que, pour les patients porteurs d'une mutation V600E du gène BRAF, le pronostic peut être particulièrement lourd à porter », ajoute Barry Stein, président, Cancer colorectal Canada. « L'accès accéléré aux traitements contre le cancer en Ontario représente une victoire pour la médecine de précision et pour les Ontariens qui en bénéficieront. J'ai hâte de voir les autres provinces et territoires lancer des programmes semblables pour accélérer l'accès des patients à de nouvelles thérapies contre le cancer et améliorer ainsi leurs résultats. »

Le cancer colorectal est un problème de santé important au Canada. Pour l'année 2025 seulement, on estimait que 26 400 nouveaux cas seraient diagnostiqués et que 9 100 personnes décéderaient de cette maladie, ce qui représente 10 % de tous les nouveaux cas de cancer pendant cette période2.

« Le temps d'attente moyen pour les médicaments oncologiques, qui est d'environ 18,9 mois, est beaucoup trop long pour des personnes qui doivent composer avec un diagnostic difficile », explique An Van Gerven, présidente de Pfizer Canada. « Nous saluons le gouvernement de l'Ontario et la ministre Jones pour leur grand leadership et leur engagement visant à accélérer l'accès à des traitements anticancéreux novateurs au moyen d'initiatives comme le programme FAST. Chez Pfizer, nous sommes fiers de soutenir ces efforts et demeurons engagés à collaborer afin d'aider à garantir un accès équitable aux patients de l'Ontario et du Canada. »

« Pour un patient ayant reçu un diagnostic de cancer colorectal métastatique, chaque jour compte. La période d'attente pour recevoir un nouveau traitement est souvent l'une des étapes les plus stressantes du parcours de soins contre le cancer », souligne Filomena Servidio-Italiano, présidente et PDG, Réseau d'informations et soutien pour le cancer colorectal (RISCC). « Cette annonce marque une avancée dans le domaine des soins contre le cancer en Ontario, et, ce qui est peut-être le plus important, la réalisation de progrès tangibles pour les patients et leurs proches grâce à l'allégement du fardeau que représentent les temps d'attente inutiles. »

Un accès plus rapide signifie des patients en meilleure santé et une pression réduite sur les hôpitaux et les systèmes de soins de santé, en plus de pouvoir mener à de meilleurs résultats en matière de santé dans l'ensemble du pays. Pour les autres gouvernements à l'échelle du pays, l'initiative de l'Ontario peut être vue comme un exemple éloquent de la façon dont une réforme audacieuse et axée sur les patients permet d'améliorer sensiblement l'accessibilité des soins.

À propos de BRAFTOVIMD

BRAFTOVIMD (encorafénib) est indiqué, en association avec le binimétinib, pour le traitement des patients atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique porteur d'une mutation V600 du gène BRAF objectivée par une épreuve validée. Les données cliniques à l'appui de l'emploi de BRAFTOVIMD pour le traitement de patients porteurs d'une mutation V600 du gène BRAF ne portent que sur les mutations V600E et V600K. BRAFTOVIMD (encorafénib) est indiqué, en association avec le cétuximab, pour le traitement des patients atteints d'un cancer colorectal (CCR) métastatique porteur d'une mutation V600E du gène BRAF objectivée par une épreuve validée, après un traitement antérieur. BRAFTOVIMD (encorafénib) est indiqué, en association avec le cétuximab et mFOLFOX6, pour le traitement des patients atteints d'un cancer colorectal (CCR) métastatique porteur d'une mutation V600E du gène BRAF, objectivée par une épreuve validée. BRAFTOVIMD (encorafénib) bénéficie d'une autorisation de mise en marché avec conditions pour cette indication, dans l'attente des résultats d'études permettant d'attester son bienfait clinique. Les patients doivent être avisés de la nature de l'autorisation.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou YouTube.

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SOURCE Pfizer Canada Inc.

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