PRÉVISIONS SALARIALES 2024 : LES HAUSSES S'IMPOSENT DE FAÇON CONSTANTE

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) tenait aujourd'hui son Colloque sur les prévisions salariales 2024, un événement phare pour déceler la tendance salariale de l'année à venir. Selon les consultations auprès des différentes firmes en rémunération, les employeurs du Québec prévoient octroyer des hausses de 3,6% à 4,1% (gels exclus) en 2024.

« Pas de surprises du côté des hausses, mais on remarque un certain ralentissement dans ces augmentations. Ainsi, les employeurs veulent prévoir une offre de rémunération attrayante, alors que le contexte démographique jumelé à la pénurie de main-d'œuvre persiste. Par ailleurs, la marge de manœuvre des entreprises se retrouve définitivement réduite avec les différentes hausses de coût et face au climat économique actuel », déclare Mme Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du CPQ.

Les gels de salaires se font rares. Moins de 6% des organisations songent y recourir en 2024.

Encore une fois cette année, quelques secteurs économiques se démarquent par des augmentations plus élevées, pouvant dépasser les 4%, notamment : les services professionnels et techniques, le milieu de la finance et des assurances, ainsi que les arts et spectacles.

L'effet de l'inflation et des facteurs externes

Selon l'une des enquêtes, environ le tiers des organisations prévoit encore des budgets additionnels pour contrer l'inflation.

« Le contexte inflationniste exerce toujours une pression sur les employeurs et demeure un enjeu majeur, tout comme la pénurie de main-d'œuvre, dans l'exercice de planification salariale des entreprises en 2024 », conclut M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Au-delà de la question salariale, d'autres facteurs jouent un rôle essentiel dans la rétention en entreprise. En effet, les mesures de flexibilité, entre autres, figurent parmi les raisons évoquées par les employés pour demeurer en poste.

Le document a été produit en collaboration avec les firmes Gallagher, Mercer, Normandin Beaudry, TELUS Santé et WTW, de même que le Regroupement Loisir et Sport du Québec,

Vous pouvez consulter le Dossier spécial des prévisions salariales 2024 sur le site Internet du CPQ.

