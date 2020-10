Prévisions salariales 2021 du CPQ : Incertitude et dilemme des employeurs entre rétention des talents et rentabilité

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Selon l'analyse produite annuellement par le CPQ (Conseil du patronat du Québec) dans un contexte économique très incertain, les employeurs du Québec prévoient accorder une augmentation salariale moyenne de 2,6% en 2021 (excluant les gels)1.

Malgré la pandémie de la COVID-19, la rareté de main-d'œuvre continue de se faire sentir au Québec dans plusieurs secteurs et entraine de nombreux défis pour les employeurs. Les salaires et les avantages sociaux demeurent des facteurs déterminants pour la rétention du personnel.

« Les entreprises se doivent d'attirer et retenir la main-d'œuvre et les talents qui répondent à leurs besoins en offrant une rémunération adéquate en fonction du marché et du contexte très particulier. Si le CPQ publie chaque année un dossier spécial sur les prévisions salariales, c'est dans le but d'aider les employeurs à planifier de façon efficace leur stratégie de rémunération », précise Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.





1 Le chiffre est basé sur les sondages faits aux mois de juin et juillet, disponibles au moment de mettre sous presse le Dossier Prévisions salariales du CPQ.

La crise sanitaire a bouleversé le marché du travail et un grand nombre d'employeurs est encore indécis quant aux salaires que ceux-ci prévoient verser devant le grand degré d'incertitude prévalant. Les employeurs sont plus que jamais devant un dilemme, en termes de rémunération, entre le besoin de rétention de leurs talents et le besoin de rentabilité et même de survie de leur entreprise dans le contexte actuel inédit.

Il est à noter qu'un nombre d'employeurs beaucoup plus important que d'habitude prévoit un gel de leurs salaires. Des écarts dans les augmentations prévues selon les secteurs sont également à noter. Celles-ci sont, par exemple, plus importantes dans les secteurs de haute technologie et des services professionnels et plus faibles dans les secteurs arts, spectacles et loisirs, et hébergement et services de restauration, secteurs plus durement touchés par la pandémie. De plus, les employeurs vont chercher à accorder des augmentations de salaire plus importantes aux employés-clés et/ou les plus performants.

Le télétravail a par ailleurs pris une place importante dans le contexte actuel et risque d'entrainer des changements majeurs. Les différents aspects financiers qui y sont reliés, tels que des avantages fiscaux ou une réduction des dépenses et d'autres considérations, restent à être évalués, mais pourraient devenir des éléments importants de la rémunération globale. D'autres aspects non pécuniaires entrent également en ligne de compte.

Le document, produit en collaboration avec les firmes Mercer, Morneau Shepell, Normandin Beaudry et Willis Towers Watson comprend aussi un aperçu de l'enquête sur l'évolution de la situation des organismes sans but lucratif depuis mars dernier menée par Regroupement Loisir et Sport du Québec.

