Prévisions 2026-2027 de l'APCHQ : 62 000 logements attendus en 2026, mais l'abordabilité demeure hors d'atteinte

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoile aujourd'hui ses prévisions économiques 2026-2027 pour le secteur de la construction et de la rénovation résidentielle. Si la reprise des mises en chantier est désormais bien enclenchée, elle reste insuffisante pour répondre à la crise de l'abordabilité.

Selon les prévisions de l'APCHQ, 62 000 mises en chantier sont attendues en 2026, ce qui représente une hausse de 4 % par rapport à 2025. En 2027, la progression se poursuivrait plus modestement (+2 %), pour atteindre 63 500 nouvelles unités.

« La tendance est encourageante, mais elle demeure insuffisante. Pour résorber le déficit d'offre et améliorer l'abordabilité de façon durable, le Québec doit construire au moins 100 000 nouveaux logements par année. Au cours des dernières campagnes électorales, les engagements pris par les nouveaux élu•e•s municipaux et fédéraux peuvent contribuer à accélérer les mises en chantier. Aussi, en cette dernière année de mandat, le gouvernement du Québec a l'occasion de remettre l'habitation au cœur de ses priorités, notamment lors du dépôt du budget », souligne l'APCHQ.

Un marché résidentiel à deux vitesses

En 2025, les mises en chantier de logements locatifs ont atteint un sommet historique de 43 560 nouvelles unités, une dynamique qui devrait se poursuivre en 2026 (+5 %). À l'inverse, le marché de l'unifamilial demeure fragile : malgré une hausse de 8 % atteignant 8 855 nouvelles unités prévues en 2026, les problèmes d'abordabilité qui perdurent freinent un retour aux niveaux atteints durant la pandémie, après une légère amélioration en 2025, le marché devrait se stabiliser à 2 455 unités en 2026.

Des dynamiques régionales contrastées

Les prévisions régionales de l'APCHQ indiquent qu'en 2026, la majorité des régions métropolitaines du Québec devraient enregistrer une hausse des mises en chantier. Dans la RMR de Gatineau ferait toutefois exception, avec un recul anticipé de 6 %, en raison d'un taux d'inoccupation très élevé, passant de 1,9 % en 2024, à 3,8 % en 2025. La croissance la plus marquée est attendue dans la RMR de Drummondville, où les mises en chantier progresseraient de 8 %.

Dépenses en rénovation : un puissant rebond qui se maintient

Après deux années de ralentissement, la rénovation résidentielle a fortement rebondi en 2025, avec une hausse estimée de 30 % des dépenses. Cette dynamique devrait se maintenir, avec une croissance prévue de 8 % en 2026 et de 4 % en 2027. Selon un sondage de l'APCHQ, plus du quart des entrepreneur•e•s anticipent une augmentation de la demande à court terme.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, la représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]