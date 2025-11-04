Budget fédéral 2025-2026 - L'APCHQ salue un budget fédéral tourné vers l'investissement en infrastructures en eau et l'accélération de la construction résidentielle

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) accueille favorablement les mesures annoncées dans le budget fédéral 2025-2026 présenté par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances du Canada. Celles-ci témoignent d'une volonté claire d'accélérer les investissements en faveur des infrastructures en eau et de l'accélération de la construction résidentielle, deux leviers essentiels pour répondre à la crise de l'habitation.

L'APCHQ salue notamment :

Le lancement du nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes avec plus de 20 milliards de dollars en nouveaux investissements en infrastructures municipales (transports collectifs et eau) sur 10 ans.

avec plus de 20 milliards de dollars en nouveaux investissements en infrastructures municipales (transports collectifs et eau) sur 10 ans. La hausse de 20 milliards de dollars à la limite annuelle d'émission d'Obligations hypothécaires du Canada (OHC) à partir de 2026 pour offrir un financement avantageux à la construction de bâtiments à logements multiples ;

à partir de 2026 pour offrir un financement avantageux à la construction de bâtiments à logements multiples ; L'investissement de 75 millions de dollars sur trois ans pour renforcer le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, favorisant la formation en apprentissage dans les métiers du bâtiment ;

« Ces investissements, notamment en infrastructures en eau, constituent une mesure portée depuis plusieurs années par l'APCHQ. Il s'agit d'un premier pas important qui démontre une réelle compréhension des défis actuels du secteur résidentiel. L'Association souligne également la continuité des efforts du gouvernement fédéral à travers le Plan du Canada sur le logement et la création de l'agence Maisons Canada. Pour réussir, il faudra maintenant maintenir le cap et renforcer la collaboration entre tous les ordres de gouvernement afin de transformer ces engagements en projets résidentiels », souligne l'APCHQ

L'APCHQ rappelle cependant que d'autres mesures demeurent essentielles pour accélérer les mises en chantier et favoriser l'accès à la propriété, notamment :

Devancer au 20 mars 2025 l'entrée en vigueur du remboursement de la TPS pour les habitations neuves, une mesure destinée aux acheteur•euse•s d'une première propriété, comme prévu au projet de loi C-4 ;

une mesure destinée aux acheteur•euse•s d'une première propriété, comme prévu au projet de loi C-4 ; Indexer les niveaux d'abordabilité du produit APH Sélect pour les faire correspondre à la réalité économique actuelle ;

pour les faire correspondre à la réalité économique actuelle ; Faire du RAP ou du CÉLIAPP des régimes intergénérationnels, afin de permettre aux parents de contribuer à la mise de fonds de leur•s enfant•s et d'augmenter les retraits maximaux permis ;

afin de permettre aux parents de contribuer à la mise de fonds de leur•s enfant•s et d'augmenter les retraits maximaux permis ; Relancer l'Incitatif à l'achat d'une première propriété de la SCHL, en bonifiant les critères d'admissibilité et de remboursement.

Pour consulter le mémoire

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'Association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, [email protected]