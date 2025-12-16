Bulletin de notes en habitation 2025 : L'APCHQ tire la sonnette d'alarme et attribue la note de C

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Alors que l'année s'achève, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) publie la troisième édition de son bulletin de notes en habitation. Cette évaluation annuelle dresse un état des lieux en ce qui concerne les mesures adoptées en 2025 pour répondre à la crise de l'habitation.

L'action fédérale contraste avec l'approche provinciale

Avec une note globale de C, la volonté politique en matière d'habitation recule par rapport à 2024. Ce recul s'explique notamment par le fait que le gouvernement du Québec est resté muet sur plusieurs dossiers essentiels. À titre d'exemple, il est inquiétant de constater que le déficit d'investissements dans les infrastructures en eau demeure l'angle mort de la crise. De plus, l'absence de plan clair pour accélérer les mises en chantier visant à atteindre l'objectif de 100 000 nouveaux logements par année d'ici 2035, est problématique.

Ce recul est toutefois temporisé, notamment grâce à certaines mesures mises de l'avant par le gouvernement fédéral, lesquelles méritent d'être soulignées. Mentionnons entre autres le déploiement de Maisons Canada et le remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les premier•ère•s acheteur•euse•s, rendu rétroactif au 20 mars 2025 grâce à un amendement proposé par l'APCHQ.

« Face à la crise de l'habitation, l'action de toutes les parties prenantes est indispensable pour loger la population québécoise. Pourtant, en 2025, l'APCHQ a eu la nette impression qu'il manquait un joueur essentiel : le gouvernement du Québec. Alors que plusieurs nouvelles personnes élues sur la scène municipale ont affirmé vouloir faire de l'habitation leur priorité numéro un, et que le gouvernement fédéral a annoncé des mesures ambitieuses, le Québec est resté sur la ligne de touche. Ajoutons à cela le fait que trois ministres de l'Habitation se sont succédé en quelques mois, ce qui laisse l'impression que l'enjeu ne figure pas parmi les priorités du gouvernement du Québec. Dans un contexte où le coût de la vie atteint des niveaux élevés, s'abstenir d'agir n'est tout simplement pas une option », souligne l'APCHQ.

Des attentes élevées en habitation pour 2026

Au fédéral, plusieurs mesures ont été mises en place en 2025 pour accélérer la construction résidentielle et faciliter l'accession à la propriété. Les effets concrets de ces initiatives sont désormais attendus pour 2026, l'industrie espérant enfin voir se matérialiser les résultats promis.

Au provincial, les attentes seront particulièrement élevées à quelques mois d'une campagne électorale. Le gouvernement du Québec devra mettre les bouchées doubles pour construire plus, plus vite et d'une façon plus durable. L'APCHQ présentera bientôt sa plateforme électorale et suivra de près les propositions de tous les partis afin de s'assurer que les enjeux en habitation demeurent au cœur des préoccupations.

Au municipal, l'arrivée d'une nouvelle cohorte d'élu•e•s crée une fenêtre d'espoir pour dynamiser les mises en chantier, moderniser la planification urbaine et alléger la règlementation. Cette transition représente une occasion unique de revoir les approches et d'insuffler un nouveau dynamisme au développement résidentiel.

Accédez au relevé de notes ICI.

Accédez à la vidéo récapitulative de l'année en habitation ICI.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et elle agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, [email protected]