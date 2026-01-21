Ententes Québec-Ottawa sur le logement - Une grande agilité est nécessaire pour construire plus et plus vite, insiste l'APCHQ

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - À la suite de l'annonce visant à accélérer la construction de nouveaux logements et d'infrastructures au Québec, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue les ententes sur les Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) ainsi que sur Maisons Canada, qui étaient toutes deux attendues par le milieu.

« L'entente conclue dans le cadre du FCIL est un pas dans la bonne direction, d'autant plus que le Québec était jusqu'ici la seule province sans entente pour accéder à ces sommes. Cela dit, cette somme ne couvre que 2 % des besoins, puisque le déficit des infrastructures municipales liées au logement est évalué à près de 49 milliards de dollars au Québec. », souligne l'APCHQ

L'Association rappelle que cela fait plus de 18 mois que les discussions avaient lieu. Pendant ce temps, les coûts de construction ont explosé sous les effets de l'inflation et de la volatilité des marchés. Résultat : la valeur réelle de l'entente annoncée aujourd'hui est dépréciée.

C'est précisément pour maintenir cet enjeu au cœur des priorités gouvernementales que l'APCHQ a mis sur pied un Groupe tactique sur les infrastructures en eau liées au logement, avec plus d'une dizaine d'associations, afin de formuler des solutions concrètes et durables pour soutenir la construction résidentielle et atténuer la crise de l'habitation.

Maisons Canada : un exemple d'agilité pour répondre au déficit de logement

« L'entente visant Maisons Canada est un exemple à suivre. Cette approche par projet est l'une des clés pour atteindre les 100 000 nouvelles habitations par année afin de rétablir l'abordabilité. Rappelons que c'est un objectif pour lequel le Québec est encore loin du compte. Rien qu'en 2025, la province a fait face à un déficit estimé à près de 40 000 logements. L'APCHQ suivra de près les travaux de cette initiative », conclut l'Association.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'Association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, [email protected]