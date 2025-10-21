Prévention du suicide dans le métro de Montréal - Quatre coroners formulent des recommandations pour mieux protéger la vie humaine

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt de quatre rapports d'investigation comportant des recommandations communes visant à prévenir la survenance de suicides dans le métro de Montréal.

Les coroners Me Julie-Kim Godin, Me Marilynn Morin, Me Sarah Maude Massicotte et Dre Josiane Cyr rendent publiques aujourd'hui leurs conclusions concernant quatre décès survenus lors de quatre évènements distincts dans le réseau du métro de Montréal.

Leurs analyses ont permis de conclure que les gestes posés s'inscrivaient dans des contextes variés de détresse psychologique, de dépression ou de perte d'autonomie. Les circonstances entourant les décès analysés soulèvent des questions quant à la prévention du suicide dans le métro de Montréal, notamment la restriction de l'accès aux rails, la détection rapide des comportements à risque et la présence d'intervenants formés en prévention du suicide.

Le suicide est un phénomène profondément complexe et résulte d'une multitude de facteurs de vulnérabilité et de moments critiques. Pour les coroners, la prévention du suicide dans le métro de Montréal exige une approche globale et intégrée, qui combine des mesures structurelles, humaines, technologiques et de sensibilisation.

Afin de protéger la vie humaine, les quatre coroners recommandent que la Société de transport de Montréal :

Devance l'échéancier de réalisation de l'étude de mise en place de portes palières au niveau des quais du réseau de métro, actuellement prévu pour 2033 ;

Rehausse ses capacités de surveillance en recourant à des moyens technologiques et de vidéosurveillance plus performants dans l'objectif de prévenir les tentatives de suicide dans le métro ;

S'assure de la présence d'ambassadeurs de sûreté dans toutes les stations, pendant toutes les heures d'ouverture ;

Accroisse la présence d'employés en station et sur les quais ayant la responsabilité de repérer les personnes en détresse ou présentant des comportements suicidaires, d'intervenir utilement et de prévenir les tentatives de suicide ;

S'assure que tout le personnel susceptible d'intervenir auprès d'une personne en détresse ou ayant des comportements suicidaires soit formé en prévention du suicide notamment afin qu'il soit en mesure de les repérer et d'intervenir utilement ;

Multiplie et diversifie les messages faisant la promotion de la santé mentale et du recours à l'aide et aux services en prévention du suicide.

Pour consulter leurs rapports d'investigation, veuillez cliquer sur les numéros de dossiers suivants :

2024-09053 -- Me Julie-Kim Godin

2024-03194 -- Me Sarah Maude Massicotte

2024-09231 -- Me Marilynn Morin

2024-08140 -- Dre Josiane Cyr

Les rapports présentés sont dans une version dénominalisée (sans le nom du défunt). Chaque rapport peut être obtenu dans sa version originale, incluant le nom du défunt, sur demande adressée au Bureau du coroner.

Besoin d'aide pour vous ou pour un proche ?

Nous vous rappelons que des intervenantes et intervenants sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout au Québec. Les services sont gratuits, confidentiels et offerts en français et en anglais :

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 535 353

Clavardage, information et outils : www.suicide.ca

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

SOURCE Bureau du coroner