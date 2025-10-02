Plateforme en ligne du Bureau du coroner sur l'identification des défunts inconnus - Des personnes identifiées à l'aide du nouvel outil

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, est heureux d'annoncer que la nouvelle plateforme en ligne consacrée à l'identification de défunts inconnus a déjà permis d'obtenir des résultats significatifs. Lancé en février 2025 dans le cadre du plan de modernisation des services du Bureau du coroner, cet outil numérique a permis au public de fournir plusieurs informations qui ont conduit jusqu'ici à l'identification de trois personnes décédées.

Ces identifications concernent un homme de 35 ans, disparu depuis plus d'un an, un homme de 20 ans, disparu depuis environ trois ans, et un homme âgé de 21 ans, décédé en 1986 et pour lequel l'identité est restée inconnue pendant près de quarante ans. Les familles concernées ont ainsi pu retrouver leur proche disparu et obtenir des réponses à leurs questions.

Le Bureau du coroner tient à remercier sincèrement le public, qui a transmis de l'information après avoir consulté la plateforme, ainsi que ses partenaires du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de police de Laval, dont l'expertise a été déterminante dans ce processus.

À propos de la plateforme

La mise en place de cette plateforme découle du Plan de modernisation du Bureau du coroner qui vise à transformer les façons de faire de l'organisation. Lancée en février dernier, elle a pour objectif d'ouvrir de nouvelles pistes pour soutenir l'identification de personnes décédées qui n'ont jamais pu être identifiées auparavant.

Elle vient également appuyer les travaux du cercle de collaborateurs en matière de dossiers d'identification et de disparition, créé en novembre 2022, composé de membres du Bureau du coroner, du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et d'enquêteurs de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal.

Accessible sur le site Internet du Bureau du coroner, elle présente des éléments visuels distinctifs pouvant aider à identifier des personnes comme des bijoux, des vêtements, des tatouages, des cicatrices, etc. Elle permet à la population, dont des familles qui cherchent des proches disparus, d'aider à trouver l'identité de défunts inconnus, et à offrir à leurs proches la possibilité d'obtenir des réponses.

Toute personne croyant détenir des informations pertinentes est invitée à communiquer avec le Bureau du coroner à l'adresse suivante : [email protected].

