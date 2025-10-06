Décès d'un signaleur routier survenu le 9 juillet 2024 à Québec - Le coroner Dr Arnaud Samson formule 18 recommandations pour mieux protéger la vie de nos signaleurs routiers

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'investigation du coroner, Dr Arnaud Samson, concernant le décès d'un homme de 60 ans survenu le 9 juillet 2024 à Québec après avoir été heurté par un camion lourd alors qu'il dirigeait la circulation sur la route.

Pour le coroner, l'analyse des circonstances entourant ce décès met en évidence les risques auxquels sont exposés les signaleurs routiers lorsqu'ils sont placés directement dans la zone de circulation automobile. Plus précisément, elles soulèvent des préoccupations quant à la planification des accès aux chantiers, à l'encadrement des signaleurs et à l'usage systématique de cette fonction sans évaluation rigoureuse des risques.

Le rapport du coroner Samson est le fruit de plusieurs mois de travail au cours desquels il a tenu compte de plusieurs décès survenus dans des circonstances similaires. Afin d'améliorer la sécurité de tous les signaleurs routiers au Québecil formule 18 recommandations visant le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ainsi que l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Pour consulter le rapport d'investigation, veuillez cliquer ici.

Ce rapport s'inscrit en cohérence avec la volonté exprimée récemment par le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, de mieux protéger la vie des travailleurs, que ce soit sur les routes ou sur les chantiers. En plus du rapport du coroner Samson qui porte sur les signaleurs routiers, rappelons que le coroner en chef a ordonné, le 23 septembre dernier, une enquête publique thématique qui portera sur des décès survenus sur des chantiers de construction et sera menée par la coroner Me Andrée Kronström.

