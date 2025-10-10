Collisions mortelles impliquant des camions lourds - Le coroner en chef du Québec ordonne une enquête publique

QUÉBEC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, ordonne la tenue d'une enquête publique à la suite de la demande du ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, concernant des décès impliquant des camions lourds.

Cette enquête sera présidée par le coroner Me Dave Kimpton. Il sera assisté par Me Émilie Fay Carlos, procureure aux enquêtes publiques, et portera sur les décès de Tanya et Elliot Lalonde survenus le 27 août 2025 sur l'autoroute 30 à Boucherville.

L'enquête permettra d'analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès, de mettre en lumière les facteurs contributifs et de dégager une réflexion élargie sur les enjeux de sécurité routière qui seront mis en évidence. Elle permettra également de formuler des recommandations pour prévenir de nouveaux décès dans des circonstances semblables.

Outre ces deux décès qui sont représentatifs des préoccupations associées aux camions lourds, le coroner pourra, s'il l'estime nécessaire, tenir compte pour établir ses recommandations, des circonstances entourant d'autres décès survenus dans les derniers mois dans le but de porter un regard complet sur la situation.

Les détails du déroulement de cette enquête, incluant les dates des audiences, seront communiqués ultérieurement et pourront être consultés dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Citation :



« Chaque décès survenu sur nos routes est un décès de trop qui rappelle l'importance d'agir collectivement pour améliorer la sécurité routière. À la suite de l'examen de plusieurs collisions mortelles impliquant des camions lourds survenues dans les derniers mois, il nous apparaît nécessaire de déclencher cette enquête publique pour faire la lumière sur les enjeux existants et mieux protéger la vie humaine. »

Me Reno Bernier, coroner en chef du Québec

Pour obtenir le statut de partie intéressée :

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, vous pouvez transmettre au coroner une demande écrite exposant vos motifs. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le procureur, Me Émilie Fay-Carlos, à l'adresse [email protected].

