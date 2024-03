Prévention des risques psychosociaux au travail - La CNESST est la référence en matière de santé psychologique au travail

QUÉBEC, le 29 mars 2024 /CNW/ - À la suite de la sanction de la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, le 27 mars 2024, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler qu'elle mettra tout en œuvre pour faire connaître aux milieux de travail leurs droits et obligations et pour les soutenir dans l'application des modifications législatives.

La loi en bref

Cette loi vise à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, car chaque personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail sain, respectueux et sécuritaire. Les mesures adoptées ont pour but d'éliminer les comportements inacceptables et d'améliorer les recours dont disposent les personnes qui, malheureusement, sont victimes de violences à caractère sexuel.

En tant qu'organisme gouvernemental responsable d'appliquer les lois en matière de travail, la CNESST est la référence pour sensibiliser et informer les milieux de travail relativement aux changements législatifs découlant de la loi et pour les accompagner dans cette transition. Divers moyens de communication sont prévus pour les soutenir et les outiller, dont une bonification des formations et des webinaires offerts par la CNESST, des modifications de certaines de nos pages Web ainsi que la diffusion d'un modèle de politique de prévention et de prise en charge revu et amélioré qui tient compte des nouvelles exigences législatives.

Les risques psychosociaux, ce n'est pas de la fiction

La plus récente campagne de sensibilisation de la CNESST en matière de santé et de sécurité du travail porte sur les risques psychosociaux liés au travail, dont le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel. Sous le thème « Les risques pour la santé psychologique au travail, ce n'est pas de la fiction », elle vise notamment à conscientiser la population québécoise aux risques liés à la santé psychologique au travail et aux conséquences qu'ils peuvent entraîner.

Un sondage effectué auprès de personnes exposées à la campagne en novembre et en décembre 2023 révèle que, dans leur milieu de travail, sept travailleuses et travailleurs sur dix affirment avoir posé au moins un geste et la moitié dit avoir parlé de santé psychologique. Ces résultats sont significativement plus élevés chez les employeurs : huit employeurs sur dix attestent avoir posé au moins un geste et près des deux tiers déclarent avoir parlé de santé psychologique dans leur milieu de travail.

Pour sensibiliser toujours plus de travailleuses, de travailleurs et d'employeurs, la campagne est de nouveau diffusée depuis le 25 mars, et ce, pour une durée de trois semaines.

Spécialistes en santé psychologique disponibles

Les employeurs qui souhaitent organiser une activité de sensibilisation et d'information en matière de santé psychologique peuvent le faire par l'entremise des 18 conseillers et conseillères en santé psychologique de la CNESST, qui œuvrent exclusivement à la promotion de la prévention des risques psychosociaux liés au travail.

Ce service est offert gratuitement, en présentiel ou en virtuel, dans tous les milieux de travail du Québec. La durée de l'activité, les sujets traités et les types d'activités peuvent être adaptés en fonction des besoins du milieu de travail, et plusieurs thèmes peuvent être abordés, dont la violence à caractère sexuel. À la suite de l'intervention, un suivi avec l'employeur est effectué. De plus, des ateliers adaptés sont proposés ainsi qu'un service de soutien à l'utilisation des outils.

Depuis le lancement de ce service en août 2023, déjà 487 activités ont été réalisées auprès de plus de 1 830 employeurs et environ 4 800 travailleuses et travailleurs à travers le Québec.

Ces données montrent une forte appréciation des ateliers par les milieux de travail. En effet, ces ateliers répondent à de nombreuses interrogations tout en permettant aux employeurs, aux travailleuses et aux travailleurs d'avoir des outils en main pour s'assurer que leur environnement de travail est sain.

Pour obtenir plus d'information sur l'offre de services de la CNESST à ce sujet, visitez la page Web :

Pour prévoir une activité dans votre milieu de travail, écrivez à l'adresse courriel suivante :

Travaillant en complémentarité, les inspectrices et inspecteurs et les conseillères et conseillers en prévention de la CNESST demeurent des acteurs importants pour soutenir les milieux de travail dans la prise en charge des risques psychosociaux liés au travail, dont la violence à caractère sexuel. Ils contribueront à sensibiliser et à informer les milieux de travail sur ces risques.

Citations

« La loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, en parallèle à nos actions conjointes avec la CNESST, témoigne de notre engagement envers la promotion et le respect de la santé psychologique au travail. Nous croyons fermement en des milieux de travail plus sains, exempts de harcèlement et de violence, et cela passe notamment par des efforts en prévention concertés, ciblés et efficaces. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La CNESST est heureuse de constater que de nombreuses personnes ont décidé de poser un geste en lien avec la santé psychologique dans leur milieu de travail après avoir été exposées au message de la campagne. En prévention, chaque geste compte. Ensemble, prévenons et combattons le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, car chaque personne a droit à un environnement de travail sain, juste et sécuritaire. »

- Bruno Labrecque, président-directeur général par intérim de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/compagnie/cnesst).

