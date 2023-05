Prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières - 5 M$ pour protéger les berges des Îles-de-la-Madeleine

L'ÉTANG-DU-NORD, QC, le 5 mai 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, est heureuse d'annoncer, au nom de son collègue François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, une aide financière de 5 M$ pour contribuer à la protection des berges contre l'érosion et la submersion côtières aux Îles-de-la-Madeleine. Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre de l'annonce effectuée par le premier ministre François Legault, le 3 mars dernier, d'un financement de près de 70 M$ pour la réalisation de six projets dans cinq municipalités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Ces sommes pourront être consacrées à la sauvegarde de dizaines de bâtiments et de la route qui sont menacés par l'érosion et la submersion côtières. Grâce à la mise en place d'interventions identifiées à la suite d'une analyse des solutions les mieux adaptées et recommandées par les spécialistes en génie côtier, des actifs de plus de 10 M$ pourront être protégés.

Citations :

« Les Îles-de-la-Madeleine sont durement touchées par l'érosion des berges, et les travaux qui seront réalisés permettront de protéger de nombreuses résidences et d'assurer la sécurité des résidents du secteur de La Martinique. Lors du récent passage de l'ouragan Fiona, le premier ministre s'est engagé à mieux soutenir les municipalités qui font face aux impacts des changements climatiques, et c'est ce que nous faisons avec ce type investissement. Notre gouvernement poursuit également ses démarches en vue de la mise en place d'un bureau de projets en érosion et submersion côtières dans l'Est du Québec, lequel pourra contribuer à la planification d'autres mesures d'adaptation et de résilience dans des secteurs jugés prioritaires. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« Nous saluons cet investissement qui viendra appuyer les efforts dans un secteur prioritaire où le seul lien routier est directement menacé. Le projet que proposera le ministère de la Sécurité publique, et pour lequel la municipalité sera le maître d'œuvre, permettra de prendre en compte des propriétés vulnérables du secteur, lesquelles seront analysées au cas par cas lorsque les paramètres du projet seront définis. »

Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le financement totalisant près de 67,4 M$ pour les six projets annoncés découle de l'action 3.1.3.3 du Plan pour une économie verte 2030, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il vise à implanter des solutions d'adaptation à l'érosion et à la submersion côtières. Il s'inscrit dans les efforts du Cadre pour la prévention de sinistres, notamment pour faire face aux risques liés à l'érosion et à la submersion côtières.

Ce cadre est un programme gouvernemental administré par le ministère de la Sécurité publique, qui offre un soutien financier et technique à des municipalités et à des municipalités régionales de comté pour la réalisation d'analyses de risques et de solutions ainsi que pour la mise en œuvre de celles-ci.

Le financement du Cadre provient principalement des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique ainsi que du Fonds d'électrification et de changements climatiques. La somme de près de 67,4 M$ vient ainsi bonifier le budget du Cadre pour qu'un soutien supplémentaire soit offert à des municipalités afin d'atténuer les risques liés à l'érosion et à la submersion côtières.

Le ministère de la Sécurité publique accompagnera les municipalités dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques de sinistres financées par le gouvernement du Québec.

Les projets d'atténuation des risques ont été retenus à la suite d'analyses réalisées par des spécialistes en géomorphologie du ministère de la Sécurité publique, selon des critères tels que la probabilité d'occurrence de l'aléa et ses conséquences potentielles sur les personnes, les biens et les infrastructures. Les travaux se dérouleront jusqu'en 2026-2027.

Liens connexes :

Cadre pour la prévention de sinistres

Plan pour une économie verte 2030

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Sécurité publique :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

Sources : Roxanne Bourque Attachée de presse Cabinet du ministre

de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie Tél. : 418 999-1326 Flore Bouchon Attachée de presse et responsable des communications Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région

de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 514 264-1202 Information : Relations médias Direction des communications Ministère de la Sécurité publique Tél. : 418 646-6777, poste 30274 [email protected]

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts