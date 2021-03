Prévention des inondations - Ensemble Montréal lance un cri du cœur à l'administration

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Ensemble Montréal presse la Ville de Montréal d'allouer un budget pour la prévention des inondations. Aucune somme n'a été octroyée par la ville-centre pour aider les résidents des arrondissements de l'ouest de l'île à se préparer aux crues printanières 2021 alors que la période fatidique arrive à grand pas.

Des demandes pour l'achat de lavabos portatifs, de pompes et de sacs de jute, totalisant 76 200 $, ont été formulées par l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Celles-ci restent toutefois lettre morte auprès de l'administration Plante, qui se cache derrière la Loi sur la sécurité civile pour justifier l'absence d'investissements. Pour Ensemble Montréal, il s'agit d'un manque flagrant de volonté politique.

« J'ai géré deux inondations historiques comme maire. On a été proactif avec une aide et une écoute inexistante, mais ça suffit. On a besoin d'équipements de protection et de ressources financières en amont, pas une fois que le sous-sol des citoyens est inondé », a déclaré le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et membre d'Ensemble Montréal, Dimitrios Jim Beis.

Depuis 2018, près d'un demi-million de dollars a été dépensé par Pierrefonds-Roxboro dans les mesures de prévention. Les équipements acquis par l'arrondissement se sont révélés efficaces pour limiter le nombre de résidences inondées.

« Les arrondissements n'ont plus les moyens de piger dans leur budget de fonctionnement pour des mesures qui devraient normalement être assumées par l'administration. C'est un cri du cœur que je lance à la mairesse : asseyons-nous pour la sécurité et la santé des citoyens », a ajouté Abdelhaq Sari, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de Sécurité publique.

Ensemble Montréal demande que la Ville de Montréal prévoit un budget prévention des inondations afin de soutenir les arrondissements en zones inondables et qu'elle assouplisse son Plan particulier d'intervention afin qu'il puisse être adapté à la réalité de chaque arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

