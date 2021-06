Prévention des incendies - La Brigade de l'avertisseur de fumée s'apprête à sillonner la ville à nouveau cette année

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pour une 11e année consécutive, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) déploie sa Brigade de l'avertisseur de fumée (BAF), dédiée à la vérification de la présence et du bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée dans les logements montréalais.

Car rappelons-le : L'avertisseur de fumée n'est pas optionnel sur le territoire de l'agglomération de Montréal : Il est obligatoire!

« Le 1er juillet approche et plusieurs résidents de l'agglomération de Montréal déménagent. C'est l'occasion parfaite de s'assurer de la présence et du bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée du nouveau logis. L'avertisseur de fumée est le moyen le moins coûteux et le plus efficace pour sauver des vies, c'est un petit geste qui peut faire toute une différence. Je remercie d'avance les citoyennes et citoyens et la brigade de leur soutien dans le cadre de cette démarche préventive », a déclaré Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

Le SIM projette visiter plus de 100 000 adresses cette année, réparties dans neuf arrondissements : Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Verdun, Le Sud-Ouest, Saint-Laurent, Outremont, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville.

Les 45 brigadiers iront à la rencontre des citoyennes et des citoyens à compter d'aujourd'hui et sillonneront les rues pendant 10 semaines, jusqu'à la mi-septembre. Ils profiteront de l'occasion pour sensibiliser la population aux trois causes les plus fréquentes d'incendies, soit les feux de cuisson, les articles de fumeurs et les feux d'origine électrique.

Ils effectueront du porte-à-porte en tout respect des mesures sanitaires en vigueur émises par la Direction régionale de santé publique - Montréal.

Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003)

Depuis le 26 juin 2019, le Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003) demande aux citoyens qui vivent dans un bâtiment résidentiel construit avant 1985 qui ne sont pas munis d'avertisseur de fumée de type électrique, de se munir d'avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans.

Plus de détails : https://ville.montreal.qc.ca/sim/node/1657

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]