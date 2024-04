Prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles - Le ministre Drainville mobilise le réseau de l'éducation

QUÉBEC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Comme il s'y est engagé lors de la présentation du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles en octobre dernier, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce la tenue d'une journée de mobilisation le 24 mai prochain à Québec. L'objectif est d'entendre les personnes qui travaillent auprès des élèves au quotidien afin de faire vivre le plan de lutte contre l'intimidation et la violence dans les écoles. Ce sera également l'occasion de faire le point sur les situations de violence dans les écoles, dont certaines ont été médiatisées ces derniers mois.

Des invitations ont été transmises à quelques centaines de personnes, notamment des membres des centres de services scolaires, des directions d'école et des partenaires du réseau, dont les comités de parents, les organismes communautaires et les centrales syndicales. Trois grands sujets seront à l'ordre du jour : la prévention, l'intervention et les sanctions lorsqu'il se produit des cas de violence ou d'intimidation dans les écoles.

Les participants auront l'occasion de témoigner de ce qu'ils vivent sur le terrain, sans filtre, avec des collègues de partout au Québec et d'échanger collectivement quant aux meilleures interventions sur le terrain et à leur application.

À terme, l'objectif de cet exercice est de permettre à chaque école d'améliorer son plan de lutte contre l'intimidation et la violence ainsi que toutes les actions qui y sont rattachées. Le ministre de l'Éducation sera présent toute la journée et participera aux échanges avec les acteurs du terrain, qui sont mobilisés pour offrir un milieu d'apprentissage sain et sécuritaire à nos élèves dans les écoles. La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, y participera également.

« Comme père de famille et comme ministre de l'Éducation, je suis préoccupé par chaque situation de violence et d'intimidation vécue dans nos écoles. Cette journée est une occasion unique de réunir les gens du terrain et de discuter des meilleures pratiques qui pourraient nous permettre de mieux lutter contre la violence et l'intimidation dans les écoles. C'est un sujet important qui mérite toute notre attention. On veut que ce soit tolérance zéro. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

