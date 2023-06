Prévenir et réduire l'itinérance dans la métropole - Montréal octroie 13,4 M$ pour soutenir les organismes en itinérance et un prêt de 13,8 M$ pour soutenir un projet destiné à des femmes en difficulté

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Réaffirmant son ferme engagement à soutenir les personnes les plus vulnérables et à ne laisser personne pour compte, la Ville de Montréal annonce un investissement de plus de 13,4 M$ pour soutenir les initiatives et les projets d'organismes en itinérance pour les années 2023 à 2025. Les projets qui verront le jour auront pour objectifs d'accroître l'inclusion sociale des personnes en situation d'itinérance et d'améliorer la cohabitation sociale dans l'espace public.

À cet effet, la Ville annonce l'octroi de 13,4 M$ à 36 organismes afin de permettre la réalisation de 41 initiatives déposées dans le cadre de l' appel de projets Itinérance et milieux inclusifs 2023-2025 . Ces initiatives visent notamment à :

Favoriser les interactions positives au sein de la population et fournir aux communautés locales des outils afin d'améliorer la cohabitation sociale;

Lutter contre la stigmatisation des personnes en situation d'itinérance;

Prévenir la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance;

Offrir aux personnes en situation d'itinérance des occasions de participer à des projets de pré-employabilité à vocation sociale;

Soutenir le transport des personnes en situation d'itinérance présentes dans l'espace public vers les services d'hébergement répartis dans divers arrondissements.

Les 41 projets ont été sélectionnés par un comité composé de 17 membres choisis en fonction de leur expertise dans les domaines de l'itinérance, de la cohabitation sociale, de l'employabilité et de l'analyse différenciée selon les sexes dans une approche intersectionnelle (ADS+). Consulter la liste des projets retenus ici .

Soutien financier de 325 000 $ aux deux regroupements en itinérance

La Ville de Montréal accorde également une aide financière de 325 000$ pour les années 2023-2025 au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et au Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM). Les deux regroupements en itinérance jouent un rôle essentiel de collaboration, de représentation et d'expertise auprès de la Ville et des partenaires.

Grâce à ce soutien, le RAPSIM et le MMFIM contribueront à nourrir les actions de la Ville en matière d'itinérance et à favoriser l'appropriation et l'adhésion du Plan concerté montréalais en itinérance 2021-2026. Ce soutien aux deux regroupements facilitera la concertation entre les institutions et le milieu communautaire, notamment pour mieux connaître les réalités des personnes en situation d'itinérance et d'arrimer les interventions vers une action mieux intégrée avec les partenaires.

« Je remercie nos partenaires communautaires qui travaillent sans relâche pour soutenir les plus vulnérables de notre collectivité. Plus que jamais, nous leur réitérons que nous sommes mobilisés à leurs côtés pour favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation d'itinérance ainsi que la cohabitation sociale dans nos quartiers. Cette collaboration renforcée est essentielle pour ne laisser personne pour compte dans la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'itinérance à Montréal a de multiples visages et affecte sans distinction de genre, de statut, d'origine, d'identité ou de capacité. La Ville déploie des efforts sans précédent pour appuyer les organismes communautaires qui soutiennent les personnes en situation d'itinérance. Ce financement pluriannuel que nous annonçons aujourd'hui donnera plus de moyens aux organismes communautaires afin qu'ils puissent exercer leur rôle si essentiel, et ce, dans les meilleures conditions », a souligné Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

Du soutien pour les femmes en difficulté

La Ville de Montréal accorde également un prêt pont d'un montant maximal de 13,8 M$ à l'organisme sans but lucratif L'Association d'entraide Le Chaînon afin de lui permettre de faire l'acquisition d'un immeuble vacant situé dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Ce faisant, l'organisme pourra augmenter son offre d'hébergement destiné à des femmes en difficulté.

Le but de ce projet est d'aider et de soutenir un plus grand nombre de femmes seules et de femmes avec enfants pour les aider à reprendre le dessus sur leur vie personnelle par le biais de services offerts gratuitement, tels que de l'intervention et de l'accompagnement.

« Dans un contexte où les besoins en matière de développement de logements sociaux et abordables sont importants, il était essentiel pour Montréal de faire sa part dans la réalisation de ce projet qui offrira une aide substantielle à des femmes dans le besoin. Nous réitérons encore aujourd'hui qu'il est essentiel de travailler tous ensemble pour offrir des logements et des services adaptés aux différentes réalités qui touchent les citoyennes en difficulté à Montréal », a affirmé Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

