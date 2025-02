Prêts du réseau du Fonds de solidarité FTQ et tarifs douaniers américains : report offert pour le remboursement du capital et des intérêts

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - À la suite de consultations auprès d'entreprises partenaires, le Fonds de solidarité FTQ annonce une première mesure pour les aider à mieux affronter les conséquences financières en cas d'entrée en vigueur des tarifs douaniers américains.

Le Fonds offre aux entreprises de son portefeuille affectées par des tarifs douaniers américains potentiels un report de six mois des paiements reliés aux prêts, capital et intérêts inclus. Cette mesure vise à soulager à court terme les pressions financières des entreprises de son réseau qui inclut les Fonds régionaux de solidarité FTQ.

« Au Fonds de solidarité FTQ, nous comprenons l'importance d'appuyer rapidement les entreprises, ainsi que les travailleuses et travailleurs québécois en période d'incertitude économique. Nous annonçons donc cette première mesure afin que les entreprises de notre portefeuille puissent avoir la marge de manœuvre financière nécessaire pour affronter les impacts des tarifs douaniers américains », déclare Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds.

« Les équipes du Fonds sont déjà en contact avec les dirigeants d'entreprises de son réseau qui subiront les effets de tarifs douaniers américains. Nous poursuivrons les échanges avec eux pour être en mesure de mieux répondre à leurs besoins alors que la situation est appelée à évoluer au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois », poursuit Dany Pelletier, premier vice-président aux Placements privés et investissements d'impact du Fonds.

« Les professionnels des 17 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ sont déjà à l'œuvre pour appuyer ses entreprises partenaires et limiter les conséquences des mesures américaines. Nous serons au rendez-vous pour les PME régionales qui exportent aux États-Unis », conclut Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

Les dirigeants d'entreprises partenaires sont invités à contacter la personne responsable de leur dossier au sein du réseau du Fonds, si plus d'informations s'avéraient nécessaires. Les entrepreneurs peuvent également contacter le Fonds par courriel à [email protected].

Le Fonds continuera de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les entreprises de son portefeuille, et annoncera au besoin d'autres mesures.

