REGINA, SK, le 10 juin 2024 /CNW/ - La Banque du Canada ayant abaissé son taux directeur, le moment est propice pour les agriculteurs, les exploitants d'agroentreprises et les transformateurs de produits alimentaires de commencer à revoir leurs stratégies financières, affirme Krishen Rangasamy, directeur, Services économiques à FAC.

Le 5 juin, la Banque du Canada a abaissé son taux cible du financement à un jour de 25 points de base passant de 5,00 % à 4,75 %. Le taux cible du financement à un jour est utilisé pour fixer le taux préférentiel des institutions financières et par conséquent, il exerce une influence sur les taux variables hypothécaires. Habituellement, lorsque le taux du financement à un jour varie, le taux préférentiel varie du même montant.

« Ce taux directeur augmente depuis mars 2022. L'inflation ayant atteint un sommet et se rapprochant maintenant de la cible de 2 % de la Banque du Canada, il est logique que la banque centrale tente d'aider une économie en difficulté en abaissant le taux du financement à un jour, explique M. Rangasamy. Cette baisse est une bonne occasion pour les producteurs, les exploitants d'agroentreprises et les transformateurs de produits alimentaires de revoir leurs options de financement, d'autant plus que l'équipe des Services économiques FAC prévoit deux autres baisses des taux d'intérêt au cours du second semestre de cette année. »

Une récente analyse de FAC évalue les coûts et les avantages de choisir un prêt à taux fixe ou à taux variable, en tenant compte de l'environnement économique actuel et de différents scénarios prospectifs. L'analyse montre que si la Banque du Canada réduisait considérablement les taux, les emprunteurs pourraient bénéficier de paiements moins élevés sur une période de cinq ans s'ils optent pour un prêt à taux variable. Toutefois, si la Banque du Canada opte plutôt pour une baisse progressive des taux d'intérêt, il y aura peu de différence entre un prêt à taux fixe et un prêt à taux variable en ce qui concerne le total des paiements sur une période de cinq ans. Cependant, l'option d'un taux fixe apporterait une certaine prévisibilité dans la gestion des charges d'intérêts futures.

« Les emprunteurs doivent bien réfléchir à leur niveau de risque personnel, compte tenu des avantages et des inconvénients entre les taux fixes et variables, explique M. Rangasamy. Une option que les emprunteurs peuvent envisager est de diversifier leur portefeuille d'emprunts en utilisant une combinaison de taux fixes et de taux variables. Cela leur permet de bénéficier des deux types de produits et de répartir leur risque sur différentes périodes. Par exemple, un emprunteur peut avoir un prêt à taux variable pour un projet à court terme et un prêt hypothécaire à taux fixe pour un investissement à long terme. »

Cependant, la diversification rend plus complexe la gestion de multiples prêts ou hypothèques et peut nécessiter une plus grande attention et un suivi accru. Les emprunteurs doivent donc consulter leurs conseillers financiers et leurs prêteurs pour trouver la solution la mieux adaptée à leur situation et à leurs objectifs.

M. Rangasamy déclare que la baisse des taux d'intérêt est une bonne occasion pour les agriculteurs, les exploitants d'agroentreprises et les transformateurs de produits alimentaires de profiter de la diminution des coûts d'emprunt, mais il les invite également à faire preuve de prudence et à disposer d'un plan d'urgence pour faire face à des événements imprévus ou à l'évolution du marché.

« Il existe encore des risques pour l'économie mondiale et nationale qui, s'ils se concrétisent, peuvent avoir des répercussions sur l'inflation au Canada et, par conséquent, sur les taux d'intérêt. C'est pourquoi il est important de rester informé, flexible et préparé », souligne M. Rangasamy.

Apprenez-en davantage sur les taux d'intérêt en consultant le site de FAC. Les producteurs qui veulent revoir leur stratégie financière ou en définir une peuvent communiquer avec le bureau de FAC le plus près en composant le 1-800-387-3232.

En diffusant ses prévisions et ses connaissances économiques en agriculture et en agroalimentaire, FAC offre une perspective et une expertise solides afin d'aider les gens qui œuvrent dans l'industrie agricole et agroalimentaire à atteindre leurs objectifs. Pour obtenir plus de renseignements et d'analyses économiques, consultez la page des Services économiques FAC à l'adresse fac.ca/serviceseconomiques .

FAC est fière d'être entièrement dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Nos employés ont à cœur la réussite à long terme de ceux qui produisent et transforment les aliments canadiens. FAC offre des solutions souples de financement et de capital, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC propose une combinaison de produits et services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de l'industrie. À titre de société d'État commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

