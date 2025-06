Convention de financement pour soutenir davantage d'énergie renouvelable en Nouvelle-Écosse

Partenaires d'Elemental Energy comprenant la Première Nation Sipekne'katik et Stevens Wind

85 emplois pendant la construction et emplois à temps plein pour soutenir l'exploitation

pendant la construction et emplois à temps plein pour soutenir l'exploitation 12 éoliennes pour fournir 84 MW d'électricité à la région

HALIFAX, NS, le 5 juin 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Elemental Energy ont atteint la clôture financière d'un prêt de 97 millions de dollars pour appuyer le nouveau projet d'énergie éolienne de Wedgeport, situé dans le district municipal d'Argyle, en Nouvelle-Écosse.

Éolienne produisant de l'électricité sous un ciel bleu.

Le projet comprend la construction et l'installation de 12 éoliennes Nordex de 7 mégawatts pouvant produire jusqu'à 84 mégawatts d'énergie renouvelable. Le développement comprend également la construction d'infrastructures de transport et d'interconnexion, afin de relier les nouvelles énergies renouvelables au réseau électrique provincial. Cette capacité électrique supplémentaire permettra d'approvisionner plus de 30 000 foyers et entreprises de la région en énergie fiable et à moindre coût.

Le projet devrait soutenir jusqu'à 85 emplois au plus fort de la construction, avec des occasions d'emploi à temps plein supplémentaires pour l'exploitation et l'entretien.

Le projet d'énergie éolienne de Wedgeport est un partenariat entre Elemental Energy, Stevens Wind et la Première Nation de Sipekne'katik (PNS). Les partenaires ont retenu la Mi'kma'ki Municipal Limited Partnership (MMLP), une société en commandite entre Wskinjnu'k Mtnm'tanqunuow Agency Limited (WMA) et le Municipal Group of Companies, pour construire le projet. WMA est un organisme de développement économique représentant les 13 communautés mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et, par le biais de cette société en commandite, MMLP s'engage à maximiser la participation des Mi'kmaq aux projets par la création de main-d'œuvre, le développement local et des initiatives de formation.

La construction est déjà en cours, et l'exploitation devrait commencer à la fin 2026.

Le projet appuie l'objectif de la Nouvelle-Écosse d'attirer des solutions énergétiques innovantes à moindre coût et devrait permettre de réduire les émissions de plus de 100 000 tonnes par année.

Il s'agit du deuxième partenariat avec Elemental Energy et ses partenaires, la PNS et Stevens Wind, dans le cadre du processus pour les projets d'approvisionnement à base tarifaire de la Nouvelle-Écosse. Le prêt de la BIC accélère la construction du projet énergétique, à moindre coût pour la population néo-écossaise.

Le projet est financé dans le cadre du secteur prioritaire de l'énergie propre de la BIC de 10 milliards de dollars, visant à combler les lacunes de financement dans de nouveaux projets tels que les énergies renouvelables, les systèmes d'énergie de quartier et le stockage d'énergie.

Citations

À ce jour, la BIC a investi plus de 950 millions de dollars dans sept projets énergétiques en Nouvelle-Écosse. Le projet d'énergie éolienne de Wedgeport démontre son engagement à soutenir la province et les Premières Nations dans leur partenariat pour développer des infrastructures énergétiques afin de renforcer le réseau grâce à une énergie propre et abordable.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

En tant que nation de bâtisseurs, il est temps de renforcer le Canada. Le prêt de la BIC de 97 millions de dollars pour le projet d'énergie éolienne de Wedgeport réduira les émissions et fournira une énergie propre et à faible coût à plus de 30 000 foyers et entreprises en Nouvelle-Écosse. Cet important investissement créera de bons emplois, soutiendra le développement économique et nous aidera à progresser vers la sécurité énergétique à l'échelle nationale.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Elemental Energy, avec ses partenaires, la Première Nation Sipekne'katik et Stevens Wind, est fière d'appuyer le gouvernement fédéral et la province de la Nouvelle-Écosse dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en fournissant de l'électricité propre, abordable et renouvelable au profit de toute la population néo-écossaise dans le cadre du projet d'énergie éolienne de Wedgeport.

Jamie Houssian, directeur, Elemental Energy

