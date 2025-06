Parc éolien de 102,2 MW pour fournir de l'énergie propre et des avantages économiques



Soutien de la BIC à un projet éolien par le biais de son premier prêt participatif autochtone au Québec

à un projet éolien par le biais de son premier prêt participatif autochtone au Québec Communautés mi'gmaq comme copropriétaires à 50 % du projet avec Innergex énergie renouvelable inc.

150 emplois dans le secteur de la construction et suffisamment d'électricité pour alimenter 20 000 foyers

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) investit 108,3 millions de dollars, y compris son premier prêt participatif autochtone au Québec, pour soutenir la construction du parc éolien Mesgi'g Ugju'n 2 (MU2) de 102,2 MW, situé à Gespe'gewa'gi, également connu sous le nom de région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le projet est un partenariat entre Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (MMBC), représentant les communautés mi'gmaq de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj, et Innergex énergie renouvelable inc. (TSX:INE).

Le prêt participatif de 15,8 millions de dollars de la BIC améliore la viabilité économique de la participation de la MMBC au projet, et les 92,5 millions de dollars restants sont consacrés à la construction du projet. Le projet était la seule de deux demandes de propositions pour des blocs d'énergie renouvelable de 780 MW à inclure un partenaire d'une communauté autochtone comme promoteur.

Le financement additionnel au projet comprend un prêt écologique de 163,9 millions de dollars, un prêt-relais pour la construction de 41 millions de dollars et une lettre de facilité de crédit de la CIBC, du Mouvement Desjardins et de la Banque Nationale du Canada.

Le projet MU2 devrait créer environ 150 emplois directs dans la construction et s'engage à embaucher au moins 30 % de la main-d'œuvre provenant des communautés mi'gmaq locales. Les revenus seront réinvestis dans des initiatives communautaires.

Le parc éolien sera situé sur le territoire traditionnel mi'gmaq de Gespe'gewa'gi, près de Rivière-Nouvelle. Il sera situé à côté du parc éolien Mesgi'g Ugju's'n (MU1) de 150 mégawatts, également un partenariat 50/50 entre les communautés mi'gmaq et Innergex.

MU2 mettra en vedette des turbines Nordex, produisant suffisamment d'électricité pour alimenter 20 000 foyers québécois dans le cadre d'une entente d'achat d'électricité de 30 ans avec Hydro-Québec. Le projet devrait réduire les émissions de 153 053 tonnes par année et soutient le Plan d'approvisionnement en électricité du service public, qui prévoyait une augmentation de 12 % de la demande entre 2019 et 2029.

Les opérations devraient commencer à la fin 2026.

Citations

Avec ce premier investissement dans un projet d'énergie éolienne au Québec, la BIC aide une autre province à accroître sa production d'électricité propre et la capacité de son réseau. Cela entre dans le mandat de la BIC visant à soutenir un développement économique et social autochtone significatif tout en investissant dans des occasions d'énergie propre.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Ce projet vise à bâtir - à bâtir de l'énergie propre, de bons emplois et des collectivités plus fortes. Grâce à cet investissement, les Mi'gmaq feront progresser l'énergie propre, contribueront à alimenter les foyers et garantiront des avantages à long terme grâce à la participation communautaire.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Nous sommes fiers d'avoir atteint la clôture financière de Mesgi'g Ugju's 2 et de continuer à faire avancer un projet profondément enraciné dans la collaboration, la durabilité et l'impact économique régional. Nous remercions MMBC et les communautés mi'gmaq de leur confiance et de leur collaboration continues. Ce projet est un excellent exemple de la façon dont de solides partenariats dirigés par des autochtones et le développement de l'énergie propre vont de pair pour générer de la valeur économique et environnementale.

Michel Letellier, président et chef de la direction, Innergex

MU2 reflète la maturité et la détermination de nos communautés à mener un développement énergétique impactant selon nos propres conditions. Ce partenariat avec Innergex et le soutien de la BIC démontrent que les projets dirigés par des autochtones peuvent être évolutifs, rentables et ancrés dans une vision à long terme. C'est un modèle dont nous sommes fiers, un modèle qui offre une valeur réelle à notre population et qui contribue à l'avenir des Gespe'gewa'gi et du Québec en matière d'énergie propre. Nous aimerions également profiter de l'occasion pour remercier nos cabinets de services-conseils, Plan A Capital et Stikeman, qui ont joué un rôle déterminant dans le succès de cette transaction.

Frédéric Vicaire, directeur général, MMBC

À propos de Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation

La Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (MMBC) est le bras économique détenue des trois communautés Mi'gmaq de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj. La MMBC favorise le développement durable des ressources, les services et les projets axés sur le savoir afin d'améliorer l'emploi et la sécurité économique. Pour en savoir plus, visitez http://mmcorporation.ca/.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincu que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 91 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 737 MW (puissance installée brute de 4 693 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 10 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 16 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 915 MW (puissance installée brute de 1 547 MW), dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

