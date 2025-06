34 propriétés en Alberta, en Ontario et au Québec pour faire l'objet de rénovations énergétiques menant à presque zéro émission

Available in English

FPI industriel Dream pour effectuer des rénovations énergétiques de 34 bâtiments industriels en Alberta , en Ontario et au Québec

en , en et au Québec Mises à niveau des bâtiments comprenant : photovoltaïques solaires; systèmes mécaniques, électriques et de traitement de l'air; et enveloppes de bâtiment

comprenant : photovoltaïques solaires; systèmes mécaniques, électriques et de traitement de l'air; et enveloppes de bâtiment Création d'environ 630 emplois et génération de 14 500 MWh d'électricité propre à partir de panneaux solaires

TORONTO, le 20 juin 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Dream Industrial Real Estate Investment Trust (TSX:DIR.UN) ont finalisé un prêt de 50 millions de dollars pour financer des rénovations énergétiques de propriétés commerciales liées aux économies d'énergie et à la réduction des émissions dans 34 entrepôts en Alberta, en Ontario et au Québec.

Toit d’un bâtiment industriel équipé de nombreux panneaux solaires. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Dream Industrial (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Avec les bâtiments représentant actuellement 18 % des émissions totales du Canada, les investissements de la BIC aident à prioriser et à accélérer les mises à niveau des bâtiments pour aider à atteindre les objectifs d'utilisation de l'énergie du Canada.

L'investissement de la BIC soutiendra la mise à niveau d'entrepôts à moyenne et grande capacité utilisés pour la logistique urbaine, l'industrie légère et la distribution. Les améliorations apportées aux bâtiments comprennent : les systèmes mécaniques et électriques, la production d'énergie renouvelable, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, le remplacement des carburants, la technologie de gestion de l'énergie, l'enveloppe du bâtiment et la recharge des véhicules électriques.

Les projets devraient créer environ 630 emplois et générer 14 500 MW/h d'électricité propre à partir de la production d'énergie renouvelable installée, comme les panneaux solaires.

La FPI industriel Dream fait partie du groupe de sociétés Dream, qui a été le premier groupe immobilier au Canada à recevoir un prêt en 2022 dans le cadre de l'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments de la BIC.

Citations

La nouvelle initiative de la FPI industriel Dream prouve que le programme de rénovations énergétiques de bâtiments de la BIC réussit à aider les propriétaires de bâtiments du Canada à moderniser leurs propriétés et à réduire leur consommation d'énergie, à grande échelle. En travaillant avec des chefs de file du secteur immobilier canadien, la BIC soutient des entreprises avant-gardistes intéressées à améliorer les communautés dans lesquelles elles possèdent des propriétés grâce à une utilisation plus efficace des ressources énergétiques.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Le partenariat de la BIC avec la FPI industriel Dream réduira les émissions et les coûts énergétiques des bâtiments commerciaux à travers l'Alberta, l'Ontario et le Québec. En tant que nation de bâtisseurs, notre gouvernement effectue les investissements nécessaires dans les infrastructures qui renforcent les entreprises et créent plus d'emplois, afin que nous puissions construire la plus forte économie du G7.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

C'est notre plaisir de collaborer avec la BIC pour réaliser des améliorations d'efficacité énergétique à grande échelle dans notre portefeuille immobilier industriel canadien. Investir dans des rénovations énergétiques à fort impact, y compris les installations solaires, s'aligne sur la stratégie de la FPI industriel Dream d'investir dans des occasions qui génèrent des rendements attrayants tout en améliorant la durabilité et la résilience de nos actifs et aider à réduire les émissions pour accélérer la transition vers un environnement bâti à faibles émissions de carbone.

Alexander Sannikov, président-directeur général, FPI industriel Dream

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]