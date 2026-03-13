OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - La relâche est arrivée et les Canadiens préparent leurs bagages pour profiter des destinations soleil, des pentes de ski et de bons moments en famille enfin bien mérités. L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) encourage les voyageurs à devenir des champions du point de contrôle, car en matière de sécurité aéroportuaire, être bien préparé, c'est la clé pour monter sur le podium.

Image d’une famille dans une aérogare. (Groupe CNW/Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA))

Tout comme les athlètes d'Équipe Canada qui se préparent pour les Jeux olympiques et paralympiques, chaque voyageur peut viser l'or grâce à une bonne préparation avant de passer au point de contrôle. Comme les aéroports du pays seront plus achalandés, un peu de planification avant d'arriver au point de contrôle peut transformer votre voyage en une performance digne d'un champion.

Faites vos bagages comme un pro

Avant de fermer votre bagage de cabine, consultez l'outil Que puis‑je apporter? de l'ACSTA pour savoir ce qui va dans les bagages enregistrés ou de cabine. Gardez à portée de main les articles qui pourraient nécessiter une inspection rapide. Cela vous aidera à franchir le point de contrôle aussi facilement qu'un joueur de curling glissant sur la glace.

Maîtrisez la règle des 100 ml

Les liquides, aérosols et gels doivent être dans des contenants de 100 ml ou moins et tenir dans un sac en plastique transparent de 1 L, sauf si vous voyagez avec un bébé ou transportez des liquides nécessaires pour des raisons médicales. Cette grosse bouteille de shampoing? Elle doit aller dans un bagage enregistré pour éviter une disqualification au point de contrôle.

Qu'en est-il des objets métalliques?

Les grosses boucles de ceinture, les boutons-pression métalliques, les bottes à embout d'acier et les bijoux massifs peuvent ralentir votre passage en déclenchant les alarmes. Portez des vêtements qui comportent peu ou pas de métal pour vivre une expérience gagnante au point de contrôle.

La voie familiale et accessible : Une voie fluide pour chaque membre de l'équipe des voyageurs

Lorsque vous arrivez au point de contrôle, repérez la voie familiale et accessible. Celle-ci est conçue pour offrir davantage d'espace pour les poussettes et les aides à la mobilité. En offrant plus de temps, d'aide et d'espace pour passer au point de contrôle, vous pouvez garder votre rythme sans avoir l'impression de courir un sprint.

Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, repérez un facilitateur dans la zone d'attente juste avant le point de contrôle, dans les 16 aéroports les plus achalandés du Canada. Ils peuvent vous aider à naviguer le processus de contrôle dans la langue officielle de votre choix.

Préparez-vous pour la victoire : Articles spéciaux et achats hors-taxes

Vous partez pour une aventure qui nécessite de l'équipement de compétition? Les articles volumineux tels que les skis, les planches à neige, les planches de surf, les clubs de golf, les vélos et les bâtons de hockey (ou tout autre article trop volumineux pour passer dans l'appareil de radioscopie standard) doivent être enregistrés et contrôlés à un point de contrôle de bagages surdimensionnés.

Vous rapportez des trésors achetés dans les boutiques hors-taxes? Conservez vos liquides dans leur sac de sécurité officiel, avec le reçu bien visible, afin que votre butin reste en lice pour la médaille jusqu'à votre destination.

Approchez-vous du point de contrôle comme un champion

Chaque voyageur suit la même routine : présenter sa carte d'embarquement, déposer ses articles dans les bacs, envoyer ses bagages dans l'appareil de radioscopie et se préparer à franchir le portique de détection de métal ou à passer dans le scanner corporel. Le fait de connaître le jeu à l'avance vous donne un avantage.

Et comme le temps compte, n'oubliez pas que les transporteurs aériens recommandent d'arriver à l'aéroport deux heures avant un vol intérieur et trois heures avant un vol vers les États‑Unis ou l'international.

Montez sur le podium pendant la relâche

Qu'il s'agisse de gestes fluides au moment de déposer vos articles dans les bacs ou de liquides parfaitement emballés, devenir un champion du point de contrôle repose entièrement sur la préparation. Avec un peu de planification et une attitude gagnante, votre passage au contrôle de sûreté peut être rapide, simple et digne d'un podium.

Pour plus de conseils de voyage, visitez acsta.ca.

Faits en bref

Établie le 1er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

L'ACSTA s'engage à travailler avec ses fournisseurs de services de contrôle et ses partenaires du transport aérien pour assurer l'excellence des services en effectuant un contrôle de sûreté efficace et efficient.

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SOURCE Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, [email protected]