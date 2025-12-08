Nouvelles fournies parAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)
08 déc, 2025, 12:46 ET
OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ -
C'était la nuit avant le départ, les valises étaient étalées
Les voyageurs pressés, des listes en tête à vérifier
Mais avec un brin de planification et beaucoup de bonne humeur
Pour un périple radieux, suivez ces conseils avec ardeur
Offrez-vous le cadeau du temps
Arrivez tôt, cher voyageur, ne filez pas sur la neige
Deux heures pour les vols intérieurs, trois pour l'étranger, pour vous et votre cortège
Circulation et stationnement sont source de frayeur
Alors offrez-vous du temps pour un départ sans sueurs
N'y mettez pas le paquet
Vos rubans et vos nœuds brillent de mille feux
Mais laissez vos présents non emballés pour les agents curieux
Dans vos bagages de cabine ou enregistrés, gardez le ruban adhésif pour plus tard
Pour passer un contrôle joyeux, sans stress et sans retard
Soyez au courant de la règle des 100 ml
Liquides et gels doivent être petits, c'est vrai
Cent millilitres, c'est la limite pour vous, en fait
Rangez-les dans un sac transparent d'un litre au total
Un par voyageur, pas de surprise hivernale
Les grosses bouteilles vont dans les bagages enregistrés
Mais pour bébé et médicaments, une exception est accordée
Soyez prêt
Faites vos devoirs avant de boucler votre valise
Consultez le site de l'ACSTA, vous n'aurez pas de surprise
Gardez les articles à contrôler faciles à trouver
Et si l'appareil à TDM apparaît devant vous, voici la clé
Laissez ordinateurs et liquides bien rangés
l'appareil fera son travail à une vitesse enchantée
Carte d'embarquement en main, petits objets en lieu sûr
Écoutez les lutins (ou agents), ils vous aideront à coup sûr
Préparez bien vos bagages pour voler joyeusement
Confitures, boules à neige et gâteau aux fruits peuvent-ils s'envoler
L'outil « Que puis-je emporter ? » de l'ACSTA vous montre si les règles doivent s'appliquer
Évitez les surprises de dernière minute à la sécurité
Planifiez dès maintenant pour passer au contrôle en toute sérénité
Depuis l'enregistrement jusqu'à l'atterrissage
Que vos vols soient joyeux et vos célébrations amusantes
Qu'ils soient remplis de confort, de gaieté et de musique entraînante
Et n'oubliez pas, cher voyageur, que pour en savoir plus
Écrivez à l'ACSTA sur les médias sociaux, son site Web et plus
Faits en bref
- Établie le 1er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.
- L'ACSTA s'engage à travailler avec ses fournisseurs de services de contrôle et ses partenaires du transport aérien pour assurer l'excellence des services en effectuant un contrôle de sûreté efficace et efficient.
Gardez le contact
SOURCE Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)
Personnes-ressources : Relations avec les médias, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, [email protected]
