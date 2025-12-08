OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ -

C'était la nuit avant le départ, les valises étaient étalées

Les voyageurs pressés, des listes en tête à vérifier

Mais avec un brin de planification et beaucoup de bonne humeur

Pour un périple radieux, suivez ces conseils avec ardeur

Offrez-vous le cadeau du temps

Arrivez tôt, cher voyageur, ne filez pas sur la neige

Deux heures pour les vols intérieurs, trois pour l'étranger, pour vous et votre cortège

Circulation et stationnement sont source de frayeur

Alors offrez-vous du temps pour un départ sans sueurs

N'y mettez pas le paquet

Vos rubans et vos nœuds brillent de mille feux

Mais laissez vos présents non emballés pour les agents curieux

Dans vos bagages de cabine ou enregistrés, gardez le ruban adhésif pour plus tard

Pour passer un contrôle joyeux, sans stress et sans retard

Soyez au courant de la règle des 100 ml

Liquides et gels doivent être petits, c'est vrai

Cent millilitres, c'est la limite pour vous, en fait

Rangez-les dans un sac transparent d'un litre au total

Un par voyageur, pas de surprise hivernale

Les grosses bouteilles vont dans les bagages enregistrés

Mais pour bébé et médicaments, une exception est accordée

Soyez prêt

Faites vos devoirs avant de boucler votre valise

Consultez le site de l'ACSTA, vous n'aurez pas de surprise

Gardez les articles à contrôler faciles à trouver

Et si l'appareil à TDM apparaît devant vous, voici la clé

Laissez ordinateurs et liquides bien rangés

l'appareil fera son travail à une vitesse enchantée

Carte d'embarquement en main, petits objets en lieu sûr

Écoutez les lutins (ou agents), ils vous aideront à coup sûr

Préparez bien vos bagages pour voler joyeusement

Confitures, boules à neige et gâteau aux fruits peuvent-ils s'envoler

L'outil « Que puis-je emporter ? » de l'ACSTA vous montre si les règles doivent s'appliquer

Évitez les surprises de dernière minute à la sécurité

Planifiez dès maintenant pour passer au contrôle en toute sérénité

Depuis l'enregistrement jusqu'à l'atterrissage

Que vos vols soient joyeux et vos célébrations amusantes

Qu'ils soient remplis de confort, de gaieté et de musique entraînante

Et n'oubliez pas, cher voyageur, que pour en savoir plus

Écrivez à l'ACSTA sur les médias sociaux, son site Web et plus

Faits en bref

Établie le 1 er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports. L'ACSTA s'engage à travailler avec ses fournisseurs de services de contrôle et ses partenaires du transport aérien pour assurer l'excellence des services en effectuant un contrôle de sûreté efficace et efficient.

Gardez le contact

SOURCE Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

