OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) a introduit la technologie de radioscopie à TDM au point de contrôle des vols intérieurs et internationaux de l'aéroport international d'Edmonton (YEG). La voie 2 a été la première à être mise à niveau, marquant le début d'un déploiement plus vaste sur toutes les voies de contrôle à YEG. Cette installation s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'ACSTA visant à moderniser les systèmes de contrôle dans tous les aéroports canadiens sur une période de plusieurs années.

Les passagers empruntant les voies équipées de la technologie à TDM ne sont plus tenus de retirer de leurs bagages de cabine les sacs contenant les liquides, aérosols et gels permis (100 ml ou moins), les dispositifs médicaux ou les gros appareils électroniques, y compris les ordinateurs portatifs.

Pour aider les voyageurs à rester informés, l'ACSTA propose une carte interactive des appareils de radioscopie à TDM sur son site Web. La carte montre les aéroports et les points de contrôle à travers le Canada qui sont équipés de cette technologie de pointe, ce qui permet aux passagers de savoir plus facilement à quoi s'attendre.

L'ACSTA se réjouit de poursuivre sa collaboration avec l'aéroport international d'Edmonton tout au long du déploiement de la technologie à TDM sur toutes les voies de contrôle. Nous sommes déterminés à améliorer l'expérience des passagers tout en maintenant les normes de sûreté les plus élevées pour les voyageurs dans les aéroports désignés du Canada.

« L'introduction de la technologie de radioscopie à TDM de l'ACSTA à l'aéroport YEG souligne la force de notre partenariat et notre engagement commun envers les technologies de pointe. En travaillant ensemble, nous améliorons la sécurité, renforçons l'efficacité et offrons une expérience plus fluide aux voyageurs qui transitent par notre aéroport. »

-- Carmen Donnelly, vice-présidente, Expérience des passagers et opérations des aérogares, Aéroport international d'Edmonton (YEG)

Établie le 1 er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports. Un déploiement de cette ampleur témoigne de l'engagement de l'ACSTA à favoriser l'innovation et à rehausser l'expérience des passagers en matière de sûreté aérienne à l'échelle du pays.

L'ACSTA s'engage à travailler avec ses fournisseurs de services de contrôle et ses partenaires du transport aérien pour assurer l'excellence des services en effectuant un contrôle de sûreté efficace et efficient.

La TDM est une technologie de pointe qui utilise des images pivotantes tridimensionnelles avancées qui améliorent la capacité des agents de contrôle à détecter des explosifs et d'autres articles représentant une menace. Pour les voyageurs aériens, cela signifie que les liquides, aérosols et gels permis (en quantités de 100 ml ou moins), les appareils médicaux et les gros appareils électroniques peuvent rester dans leurs bagages de cabine pendant leur contrôle.

