Prestigieuse reconnaissance pour la professeure Diane-Gabrielle Tremblay

QUÉBEC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La professeure Diane-Gabrielle Tremblay, de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ, a été élue aujourd'hui membre de la Société royale du Canada (SRC), le plus ancien organisme national bilingue regroupant les plus éminents universitaires, humanistes, scientifiques et artistes canadiens. Il s'agit d'une première à cet égard dans l'histoire de notre université.

Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ, élue aujourd’hui membre de la Société royale du Canada (SRC). (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Fondée en 1882, la SRC comprend les Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada. Les nouveaux membres sont élus par leurs pairs en reconnaissance de l'excellence de leurs réalisations universitaires, scientifiques ou artistiques. Il s'agit du plus grand honneur qui puisse être accordé à un universitaire dans les domaines des arts, des lettres et des sciences.

« Notre université est très fière de compter dans ses rangs la professeure Diane-Gabrielle Tremblay. Même si ses travaux sont reconnus internationalement depuis plusieurs années, ces recherches sur l'adaptation des modes de travail et la conciliation famille travail ont eu une résonance majeure dans le contexte pandémique des deux dernières années. Madame Tremblay a publié un très grand nombre d'articles scientifiques et de livres, a été professeure invitée dans plusieurs universités à travers le monde et collabore volontiers à la diffusion des résultats de ses recherches dans les médias et auprès de la communauté politique et sociale, ce qui contribue à faire avancer les connaissances et à améliorer certaines politiques économiques et sociales », souligne la directrice générale de l'Université TÉLUQ, Lucie Laflamme.

Pour sa part, la professeure Tremblay mentionne que « c'est un très grand honneur de devenir membre de la Société royale du Canada, une institution parmi les plus prestigieuses dans le domaine de la recherche au Canada. Je suis ravie de me joindre à ce cercle d'excellents chercheurs canadiens. Cela m'encourage à poursuivre mes recherches ainsi que la diffusion des résultats auprès des collègues chercheurs et des divers publics touchés par les enjeux abordés dans mes travaux. »

Soulignons en terminant que la Société royale du Canada reconnait l'excellence, conseille les gouvernements et la population et promeut une culture du savoir et de l'innovation au Canada, en partenariat avec d'autres académies nationales dans le monde.

SOURCE Université TÉLUQ

