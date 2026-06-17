Préserver la mémoire de Forillon : une collaboration pour protéger et partager un patrimoine unique

Un travail collectif aide à conserver des objets historiques et à partager l'histoire locale

GASPÉ, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Une collaboration renouvelée entre le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance (le Regroupement), le Musée de la Gaspésie et Parcs Canada marque une étape importante pour documenter, comprendre et mettre en valeur la collection historique du parc national Forillon. Plus de cinquante ans après l'expropriation de 225 familles pour la création du parc, cette initiative contribue à reconnaître et mettre en valeur cette histoire unique.

La collection, qui compte près de 12 500 objets, illustre la vie quotidienne des communautés présentes sur la péninsule avant la création du parc. Elle comprend des outils, du mobilier et des instruments agricoles ou de pêche, dont environ 35 % proviennent directement des familles expropriées. Un processus d'examen des objets selon leur valeur patrimoniale est en cours afin de concentrer les efforts de conservation sur les objets dont l'importance patrimoniale est directement liée à l'histoire de Forillon.

Cette démarche est à l'avant-garde des pratiques, permettant aux experts et aux personnes expropriées de faire équipe pour en assurer la gestion concertée. Depuis 2023, un groupe de travail réunissant les trois partenaires mène un examen approfondi de celle-ci. La démarche inclut la documentation des objets, l'évaluation de leur état de conservation et la détermination de leur valeur patrimoniale. D'ailleurs, en 2024, des membres du Regroupement et du Musée de la Gaspésie ont visité les installations d'entreposage de Parcs Canada à Québec, afin d'observer la diversité et la richesse des objets.

Cette initiative s'inscrit dans la consolidation des collections sous la responsabilité de Parcs Canada, visant à préserver plus de 25 millions d'objets patrimoniaux dans des conditions de conservation optimales. Parcs Canada et ses partenaires s'engagent à maintenir un dialogue ouvert et respectueux avec les familles expropriées, et à explorer les meilleures avenues pour que ce patrimoine demeure accessible à la communauté.

Citations

« Cette collection représente plus que des objets : elle est un témoignage vivant de nos racines et de notre histoire. Nous voulons qu'elle soit reconnue, respectée et transmise aux générations futures. Pour nous, ces artefacts sont des liens tangibles avec nos ancêtres et un vecteur de mémoire, de reconnaissance et de réconciliation. »

Mme Hermeline Smith

Présidente, Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance

« C'est avec enthousiasme que le Musée de la Gaspésie s'est joint à ce projet, dont l'importance dépasse le cadre régional. Nous sommes honorés d'accompagner le Regroupement et Parcs Canada dans l'évaluation et la mise en valeur de ces ressources culturelles, qui racontent une partie importante de l'histoire gaspésienne. »

Mme Vicky Boulay

Conservatrice, Musée de la Gaspésie

« Je suis fier de cette collaboration qui unit nos expertises et nos valeurs pour honorer la mémoire des communautés ayant vécu sur le territoire avant et au moment de la création du parc national Forillon. Ensemble, nous approfondissons la compréhension de notre patrimoine collectif et veillons à la conservation à long terme des objets les plus significatifs pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. »

Mathieu Côté

Directeur du parc national Forillon

Les faits en bref

La collection historique de Forillon compte environ 12 500 objets, dont 4 100 liés à l'expropriation de familles déplacées lors de la création du parc. Elle est répartie en trois catégories : objets liés à l'expropriation, objets acquis pour l'interprétation, et reproductions utilisées dans les activités du parc.

Le nouveau Centre des collections et conservation de Parcs Canada rassemblera plus de 25 millions d'objets, dont certains provenant du parc national Forillon.

Au total, Parcs Canada préserve quelque 31 millions d'objets historiques et archéologiques couvrant plus de 11 000 ans d'histoire humaine, dont environ 6 millions sont en prêts dans les musées, institutions locales, régionales, nationales et les parcs et lieux historiques administrés par Parcs Canada.

Une consultation auprès des familles expropriées est envisagée pour valider les orientations relatives à l'utilisation future des objets ayant une valeur patrimoniale et pour se départir des objets qui ne sont pas directement liés aux familles expropriées.

Le développement d'outils numériques permettra éventuellement d'améliorer l'accès et la consultation de la collection par le public.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Hermeline Smith, Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance, 418 360-3377, [email protected]; Vicky Boulay, Musée de la Gaspésie, 418 368-1534, [email protected]; Marie-Anne Laliberté, Agente de relations publiques et communications, Parc national Forillon, Parcs Canada, 418 355-4298, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]