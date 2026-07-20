/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant à l'égard du parc urbain national proposé dans la région de Windsor, en Ontario/

WINDSOR, ON, July 16, 2026 /CNW/ -- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, fera une annonce concernant les progrès réalisés à l'égard du parc urbain national proposé dans la région de Windsor, en Ontario, la deuxième au pays.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le lundi 20 juillet 2026 Heure: Disponibilité médiatique : 9 h 40 (HAE)

Annonce : 10 h 00 (HAE) Lieu: Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin d'obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Claire Sanders, Gestionnaire de projet par intérim, Parcs urbains nationaux, Parcs Canada, 519-613-8977, [email protected]