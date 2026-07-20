Le gouvernement du Canada et ses partenaires font l'acquisition de 19 hectares de l'ancien hippodrome de Windsor pour contribuer au projet de parc urbain national dans la région de Windsor

WINDSOR, ON, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, était à Windsor, en Ontario, pour célébrer l'acquisition de 19 hectares des terrains de l'ancien hippodrome de Windsor qui viendront s'ajouter au projet de parc urbain national dans la région de Windsor. Le processus visant la désignation du parc proposé se poursuit. Les prochaines étapes comprennent l'élaboration d'un plan opérationnel provisoire, la consultation du public et des communautés autochtones, ainsi que la mise en place de l'accord de désignation entre les partenaires.

Lors de cette annonce, la ministre était accompagnée d'Andrew Dowie, adjoint parlementaire, représentant l'honorable Todd McCarthy, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs pour la province de l'Ontario, cheffe Nikki van Oirschot de la Première Nation Caldwell, cheffe Leela Thomas de la Première Nation de Walpole Island, cheffe Kimberly Bressette des Chippewas de la Première Nation Kettle et Stony Point, Kristyn Ferguson de l'Accélérateur de conservation de l'Ontario, Mike Fisher de Friends of Ojibway Prairie, Drew Dilkens, maire de Windsor, et Molly Allaire, présidente de l'Autorité de conservation de la région d'Essex.

Lors de cette annonce, Kristyn Ferguson, directrice générale de l'Ontario Conservation Accelerator, a fait part de l'acquisition de 19 hectares des terrains de l'ancien hippodrome de Windsor, acquisition rendue possible en partie grâce à une contribution de 11,2 millions de dollars de Parcs Canada. Il s'agit d'une avancée majeure pour la conservation, car elle renforce les liens écologiques du Ojibway Prairie Complex et contribue à la protection de paysages uniques et riches en biodiversité. Ce résultat est le fruit de plusieurs années d'efforts soutenus de la part de la ville de Windsor, de même que d'intervenants et de résidents locaux qui se sont mobilisés pour préserver ces terres pour les générations futures.

Grâce à l'ajout de cette parcelle de l'ancien hippodrome de Windsor, la superficie totale envisagée pour le projet de parc urbain s'élève désormais à 443,6 hectares. Cette superficie inclut des terrains gérés par Parcs Canada, la ville de Windsor, la province de l'Ontario et l'Autorité de conservation de la région d'Essex.

La Première Nation de Caldwell, la Première Nation de Walpole Island, la Première Nation Aamjiwnaang, la Première Nation des Chippewas de Kettle and Stony Point, et la Première Nation des Chippewas of the Thames jouent un rôle soutenu en tant que membres du Comité de partenaires. Elles y apportent leurs connaissances, leurs points de vue et leur leadership à la planification et l'élaboration du projet de parc urbain national.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui marque une avancée majeure dans notre collaboration avec nos partenaires en vue de la désignation d'un parc urbain national dans la région de Windsor. L'acquisition de 19 hectares de l'ancien hippodrome de Windsor, s'additionnant aux terrains dont l'intégration est à l'étude par les partenaires à l'échelle municipale, provinciale et fédérale, nous rapproche de la concrétisation de ce projet alors que nous entrons dans les dernières étapes du processus de création du parc. Je suis fière de travailler aux côtés de nos nombreux partenaires communautaires et avec les Premières Nations pour protéger la nature, faire avancer la réconciliation et veiller à ce que davantage de Canadiens et Canadiennes - en particulier ceux et celles qui vivent en milieu urbain - puissent profiter des bienfaits du plein air et se sentir connectés avec la nature. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« L'annonce d'aujourd'hui montre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous unissons nos forces pour protéger la nature et soutenir des communautés dynamiques. Grâce au leadership autochtone, à la vitalité communautaire et à la collaboration entre les gouvernements et les partenaires de la conservation, nous protégeons des habitats essentiels, renforçons la biodiversité et créons de nouvelles occasions pour le public de se rapprocher de la nature. Le projet de parc urbain national dans la région de Windsor illustre parfaitement comment nous pouvons préserver les lieux qui comptent le plus, tout en bâtissant un avenir respectueux de la nature pour les générations futures. »

L'honorable Nathalie Provost

Secrétaire d'État (Nature)

« Félicitations à l'Ontario Conservation Accelerator pour leur acquisition de 19 hectares adjacents à la réserve naturelle d'Ojibway Prairie, et ce, en vue d'une protection et d'une conservation à long terme. Notre gouvernement est heureux de célébrer cette réussite avec nos partenaires, alors que nous poursuivons les discussions concernant la création d'un parc urbain national à Windsor. »

Andrew Dowie

Adjoint parlementaire au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs

« L'annonce d'aujourd'hui va au-delà de la protection des terres : il s'agit de rétablir des liens. Pour la Première Nation de Caldwell, ces terres font partie d'un paysage vivant qui relie notre peuple à notre histoire, à notre culture et à nos responsabilités envers les générations futures. En tant que Nation ayant connu le déplacement de son territoire traditionnel, nous comprenons à la fois la fragilité et l'importance de ces espaces. Nous sommes fiers de nous associer à nos partenaires - Premières Nations, municipalités, organismes de protection de la nature et gouvernements provincial et fédéral -pour veiller à ce que l'un des paysages canadiens les plus riches en biodiversité continue d'être protégé, géré de façon responsable et accessible pour les générations à venir. »

Cheffe Nikki van Oirschot

Première Nation Caldwell

Ogimaa Mashkawizii Nendamowin Kwe

« Rendre hommage à nos ancêtres nous rappelle que les traités avaient de l'importance à l'époque, qu'ils en ont aujourd'hui et qu'ils en auront pour les générations à venir. Le parc urbain national incarne les trois « R » qui guident notre action : les relations, forgées au sein d'un véritable partenariat; le respect, ancré dans nos ancêtres et les traités qu'ils ont signés; et les responsabilités, c'est-à-dire la gestion partagée des terres et des eaux dont nous dépendons tous. »

Cheffe Leela Thomas

Première Nation de Walpole Island

« La journée d'aujourd'hui marque un moment très important et significatif de notre histoire. Elle symbolise l'unité, l'engagement et le renforcement des liens, avec pour objectif commun de préserver notre terre et de la protéger afin que chacun puisse en profiter aujourd'hui, demain et pour les sept générations à venir. Notre mère souffre en ce moment même; elle nous demande à tous de ralentir le rythme et d'aider chacun à comprendre le rôle essentiel de toute la création et de ses liens : des petits animaux aux plus grands, en passant par les plantes, les arbres, la terre, l'eau et l'air qu'ils ont tous besoin les uns des autres pour survivre et perdurer ici, sur Terre. Nous pouvons tous être les gardiens de la terre! Miigwech/Merci. »

Cheffe Janelle Nahmabin - O'gimaa Mskaanakwod Kwe

Première Nation Aamjiwnaang

« Cette opportunité marque une étape importante vers la préservation de l'environnement et la réconciliation. Nos parcs sont bien plus que de simples espaces protégés : il est de notre devoir d'en prendre soin tout en respectant l'histoire, les droits et les responsabilités du peuple Anishnaabe. Nous devons veiller à ce que les générations futures puissent continuer à entretenir un lien avec la terre, l'eau et les enseignements de notre peuple. Ensemble, nous œuvrons à la création d'un héritage qui reflète la force intemporelle du savoir Anishnaabe et notre engagement commun à protéger nos lieux sacrés pour les générations futures. Miigwetch. »

Cheffe Kimberly Bressette

Première Nation des Chippewas de Kettle and Stony Point

« Le jalon franchi aujourd'hui repose sur des années d'efforts de la part des Premières Nations, des résidents locaux, des organismes de protection de la nature, des gouvernements et de nombreux partenaires communautaires qui ont défendu la vision d'un parc urbain national et la protection de ces terres en particulier. Nous sommes honorés que l'Ontario Conservation Accelerator ait pu jouer un rôle dans cette initiative. L'acquisition de ce terrain de l'ancien hippodrome de Windsor montre ce qu'il est possible de faire lorsque la passion locale, des partenariats solides et des mesures de conservation opportunes s'unissent autour d'un objectif commun. »

Kristyn Ferguson

Directrice générale, Ontario Conservation Accelerator

« Depuis des décennies, les résidents, les naturalistes et les associations locales œuvrent à la préservation du Ojibway Prairie Complex. L'acquisition de cette parcelle clé de l'ancien hippodrome de Windsor marque un jalon important dans la réalisation de cette vision commune : ajouter l'ensemble du site de l'hippodrome à l'éventuel parc urbain national. Nous sommes fiers de célébrer cette réussite avec nos partenaires et notre communauté, qui ont depuis longtemps pris conscience de l'importance de protéger et de restaurer ces habitats irremplaçables. »

Mike Fisher

Président, The Friends of Ojibway Prairie

« La ville de Windsor est depuis longtemps la fière gardienne des terrains qui contribuent à créer ce lieu unique, important et exceptionnel au sein de notre communauté. Avec le Conseil municipal, je suis un fervent défenseur et un soutien de premier plan du parc urbain national (PUN) depuis que ce projet a été envisagé et que le processus a été lancé. C'est avec fierté que nous mettons à disposition les terrains appartenant à la ville dans le cadre de cette initiative unique, qui ne se présente qu'une fois par génération, visant à créer ce nouvel espace communautaire. Dès le début, nous avons exprimé notre soutien sans équivoque pour la création d'un PUN à Windsor, y compris un accès sans obstacle et à perpétuité pour les résidents de Windsor, et nous avons reconnu les retombées exceptionnelles que ce parc apportera à notre communauté. L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape importante dans ce projet, et nous remercions Parcs Canada d'avoir répondu à nos appels visant l'acquisition de ces terrains essentiels. Outre Parcs Canada, nous souhaitons remercier les gouvernements fédéral et provincial, l'Ontario Conservation Accelerator, les Premières Nations locales et tous les intervenants communautaires qui ont uni leurs forces pour réaliser le projet d'un parc urbain national à Windsor. »

Drew Dilkens

Maire de Windsor

« L'ERCA est fière de soutenir, aux côtés de nombreux partenaires dévoués, l'initiative visant à créer le parc urbain national de la région de Windsor. Nous sommes ravis d'apporter à ce projet notre expertise en matière de conservation et notre engagement en faveur de la santé des bassins versants locaux. Cette étape importante montre ce que la collaboration peut accomplir pour la nature et les générations futures, et nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à l'Ontario Conservation Accelerator, à Parcs Canada et à tous les partenaires pour la protection de ce territoire essentiel. »

Molly Allaire

Présidente, Autorité de conservation de la région d'Essex

Les faits en bref

En mars 2025, le gouvernement du Canada a confirmé l'octroi de 36,1 millions de dollars sur cinq ans pour le projet de parc urbain national dans la région de Windsor, ainsi qu'un financement récurrent supplémentaire de 4,6 millions de dollars par an, alors que les Premières Nations et les partenaires poursuivent leurs efforts en vue de conclure un accord pour la désignation du parc.

La nouvelle stratégie en faveur de la nature, intitulée « Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature » et d'un montant de 3,8 milliards de dollars, a été annoncée en mars 2026. Dans ce cadre, le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement à créer 15 nouveaux parcs nationaux urbains à travers le pays.

Ojibway Shores, dernier tronçon de rivage encore vierge le long de la rivière Détroit, a été transféré de Transports Canada à Parcs Canada en 2023.

D'autres terrains pourraient éventuellement être intégrés au projet de parc urbain national, à mesure que des accords seront conclus avec d'autres partenaires.

Produits connexes

Document d'information : Projet de parc urbain national de la région de Windsor

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]