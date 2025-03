WINNIPEG, MB, le 21 mars 2025 /CNW/ - La restauration du Musée de Saint-Boniface permettra de préserver son intégrité structurelle et son patrimoine architectural grâce à un investissement de 1 million de dollars du gouvernement fédéral.

Le Musée de Saint-Boniface met en valeur l'histoire et la culture des communautés francophones et métisses du Manitoba. Ce bâtiment, qui est le plus ancien de Winnipeg, contribue à préserver et à faire connaître les histoires qui relient le passé et le présent.

Le financement servira à la remise en état du musée. Les travaux qui seront effectués visent à remédier à sa dégradation structurelle et à préserver son patrimoine architectural. Ces améliorations essentielles permettront de protéger l'intégrité du bâtiment historique, d'assurer sa durabilité à long terme, ainsi que de soutenir son rôle continu dans la mise en valeur de l'histoire des francophones et des Métis.

Citations

« Préserver le Musée de Saint-Boniface, c'est protéger un élément important de l'histoire francophone et métisse du Manitoba. Cet investissement contribuera à restaurer l'intégrité structurelle du bâtiment, de manière à ce qu'il puisse demeurer un lieu d'apprentissage et de rencontre pour les générations à venir. »

L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface--Saint-Vital

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ce financement du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, qui nous permettra de réaliser des améliorations essentielles au Musée de Saint-Boniface. Cet investissement contribuera à préserver notre bâtiment historique--le plus ancien de Winnipeg encore sur ses fondations d'origine--tout en améliorant considérablement son efficacité énergétique et sa résilience climatique. Grâce à la modernisation de nos systèmes de chauffage, à la restauration des fenêtres patrimoniales et à l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment, nous nous assurons que notre musée demeure un espace accueillant et durable pour les générations futures. Ce projet s'inscrit dans notre mission de sauvegarde et de mise en valeur du riche patrimoine métis et franco-manitobain, tout en intégrant des infrastructures écologiques et inclusives au sein de notre communauté. »

Serge Balcaen, Président du Conseil d'administration du Musée de Saint-Boniface

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 34,60 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 22.5 tonnes.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et les bénéficiaires.

