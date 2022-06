Présentée devant l'hôtel de ville de Montréal - Inauguration de la nouvelle exposition La Charte montréalaise des droits et responsabilités : votre ville, vos droits

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal de Montréal, Josefina Blanco, responsable de la diversité et de l'inclusion sociale au comité exécutif et Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie, ont inauguré aujourd'hui la toute nouvelle exposition portant sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités. L'exposition, intitulée La Charte montréalaise des droits et responsabilités : votre ville, vos droits, est installée devant l'hôtel de ville de Montréal et sera en place pour les deux prochaines années. Déployée en 16 modules, l'exposition permettra de comprendre, à travers des photographies et des textes, l'engagement de la Ville de Montréal envers ses citoyennes et ses citoyens et comment la métropole renforce la lutte contre toutes les formes de discrimination.

« Cette présentation s'inscrit dans une nouvelle tradition de l'hôtel de ville de mettre en valeur une exposition sur un thème touchant la lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle prend la relève de l'exposition relatant les 30 ans du passage de Nelson Mandela à Montréal, qui a été présentée au cours des deux dernières années. Rappelons que la Charte montréalaise des droits et responsabilités constitue une sorte de contrat social qui confirme l'engagement de la Ville, et de tout son personnel, à l'égard de l'amélioration constante des services aux citoyennes et aux citoyens. Elle nous permet de sensibiliser les gens aux valeurs que nous véhiculons et que nous voulons transmettre. Je remercie tous les partenaires impliqués dans la production de l'exposition. J'invite les Montréalaises, les Montréalais et les visiteurs à profiter de cette exposition, en plus de redécouvrir le Vieux-Montréal », a déclaré Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal de Montréal.

Une Charte visant à renforcer l'engagement de la Ville de Montréal à lutter contre toutes les formes de discrimination

En 2021, la Ville de Montréal a modifié la Charte montréalaise des droits et responsabilités pour y intégrer la reconnaissance du caractère systémique et intersectionnel des formes de discrimination et ajouter l'endossement de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à son préambule. Les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre, la lesbophobie, la transphobie et le capacitsime ont également été ajoutés parmi les formes de discrimination que la Ville de Montréal combat.

« Le Charte montréalaise des droits et responsabilités est un texte fondamental pour la population et la Ville de Montréal. La Charte repose sur les valeurs de dignité humaine, de justice, de paix, d'égalité, de transparence et de démocratie. Les modifications apportées en 2021 visent à reconnaître et renforcer notre engagement sur le chemin de la réconciliation avec les peuples autochtones ainsi que notre volonté à lutter contre toutes les formes de discriminations au sein de l'appareil municipal, qu'elles soient directes, indirectes, systémiques ou intersectionnelles », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

« L'exposition que nous inaugurons aujourd'hui rend hommage à toutes celles et tous ceux qui ont à cœur les valeurs véhiculées par la Ville de Montréal et le bien-être de toute sa communauté. En adoptant la Charte montréalaise des droits et responsabilités, il y a 16 ans, la Ville de Montréal s'est distinguée en démontrant sa capacité à innover en matière de démocratie et son leadership. Cette initiative fut une première en Amérique du Nord. Elle est encore citée en exemple aujourd'hui, notamment par l'UNESCO et à l'ONU-HABITAT, comme un outil favorisant l'inclusion et le droit à la ville. La Charte prévoit également que les citoyennes et les citoyens disposent d'un droit d'initiative qui leur permet d'obtenir une consultation publique sur un sujet mobilisateur du ressort de la Ville ou d'un arrondissement. Je vous invite à venir voir cette exposition qui vous en apprendra sur vos droits citoyens, notamment le droit d'initiative, et à profiter de notre belle ville cet été », a ajouté Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif.

