Entièrement redessiné et doté d'une esthétique alliant utilité et sophistication à une présence imposante et confiante

Plus grand, plus large et plus spacieux que la génération précédente : agrandissement des dégagements aux jambes, à la tête, aux épaules et aux hanches, ainsi que de l'espace de chargement

Capacités dignes des plus gros VUS : profil droit et carré, capacité de chargement surdimensionnée et nouvel organisateur d'espace de chargement de Kia de série

Plusieurs options de groupes motopropulseurs : moteur à combustion interne de 2,0 litres, moteur à turbocompresseur de 1,6 litre et nouveau moteur hybride

Tableau de bord haut de gamme et agencement convivial avec un affichage de près de 30 pouces : deux écrans de 12,3 po de série, un écran de commande de la température de 5 po, des commandes tactiles intuitives.

Équipement complet habituellement trouvé dans des véhicules plus luxueux; notamment un toit ouvrant panoramique, un écran panoramique i et un siège du conducteur à réglages électriques, mémorisation de la position de conduite et support lombaire à 4 réglages

Systèmes ADAS complets ii de série : détecteur des mains sur le volant, alerte de sortie sécuritaire, assistance d'évitement de collision frontale avec détection dans les carrefours, régulateur de vitesse intelligent avec arrêt/démarrage iii , avertisseur de distance de stationnement avant et arrière

Arrivée au Canada des versions à moteur de 2,0 litres et à moteur de 1,6 L à turbocompresseur prévue cet été, arrivée de la version hybride prévue d'ici la fin de l'année

NEW YORK, le 1er avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le tout nouveau Seltos 2027 a fait son entrée en Amérique du Nord lors du Salon international de l'Auto 2026 de New York. Capitalisant sur l'agilité et la polyvalence de la première génération, le Seltos deuxième génération combine des caractéristiques de série et des options modernes et inattendues pour un véhicule de cette catégorie. Doté de technologies embarquées, de systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et d'équipements souvent intégrés à des véhicules haut de gamme, le Seltos 2027 redéfinit le segment des VUS sous-compacts. Il arbore un habitacle plus grand, un espace de chargement plus spacieux et des écrans plus larges que la génération précédente et intègre des équipements étonnants qui raviront les conducteurs à la recherche d'aventure.

2027 Kia Seltos (modèle international illustré) (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

« Le Seltos est l'un des modèles Kia les plus vendus au Canada et, de ce fait, il était essentiel que ce nouveau modèle dépasse les attentes et se démarque au sein du segment, » déclare M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « Il est encore mieux équipé qu'avant et propose plusieurs options de moteurs performants et écoénergétiques. Le Seltos 2027 est un chef de file en termes de design et de sécurité et il donnera à ses conducteurs la confiance dont ils ont besoin pour vivre pleinement leurs aventures. »

Non content de simplement s'agrandir, le Seltos 2027 nouvelle génération à cinq places se démarque tant par ses équipements de série, comme les poignées de portières escamotables, que par ses options. Les conducteurs auront le choix d'ajouter un toit panoramique, un écran panoramiquei, un affichage combiné total de près de 30 poucesiv et la dernière technologie d'infodivertissement ccNC de Kia, compatible avec les mises à jour par liaison radiovii. Le Seltos intègre également de nombreux systèmes d'aide à la conduite (ADAS) de série, notamment l'assistance d'évitement de collision frontale avec détection dans les carrefours, l'assistance d'évitement de collision dans les angles morts et l'avertisseur de distance de stationnement avant et arrière, pour ne citer qu'eux. Même s'il est toujours propulsé par le même moteur à combustion interne de 2,0 litres ou le même moteur à turbocompresseur de 1,6 litre que son prédécesseur, le Seltos nouvelle génération proposera un groupe motopropulseur hybride performant et écoénergétique et la première traction intégrale électrique de Kia sur un VUS hybride. Des détails supplémentaires sur la version hybride seront divulgués à l'approche de l'arrivée du véhicule, prévue en fin d'année 2026.

Les versions LX, EX et EX Premium seront équipées du moteur de 2,0 litres et les versions X-Line et X-Line Limitée du moteur à turbocompresseur de 1,6 litre. Ces versions doivent arriver au Canada cet été.

Design extérieur : un VUS authentique et moderne

Le Seltos a été façonné par la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia qui se sert des contrastes entre la nature et l'humanité pour dessiner des formes expressives et bien pensées. Les angles audacieux, les lignes minimalistes et les poignées de portières affleurantes se retrouvent au carrefour de l'utilitaire et de la sophistication. Avec un empattement dépassant de 60 millimètres celui de son prédécesseur, le Seltos 2027 est aussi plus long, plus grand et plus large et son âme réside dans sa polyvalence.

Le Seltos est monté, de série, sur de jantes en alliage de 16 pouces. Les versions EX/EX Premium sont chaussées de jantes en alliage de 18 pouces et les versions X-Line de jantes en alliage noires de 19 pouces. Les versions X-Line se parent également de pare-chocs uniques, de garnitures latérales noires et d'accentuations métallisées foncées qui leur confèrent une personnalité unique. De nouvelles couleurs extérieures sont disponibles, incluant le Brun terrain et le Bleu givré.

Design intérieur : une fonctionnalité sophistiquée

Grâce aux nouvelles dimensions extérieures, l'habitacle du nouveau Seltos 2027 est plus spacieux et la posture droite offre une visibilité exceptionnelle. Comme l'extérieur, le design de l'habitacle est lui aussi influencé par la philosophie des « Opposés réunis ». On y trouve un volant plus carré, une console centrale ouverte et des lignes minimalistes qui rappellent les modèles récents de la gamme Kia. L'intérieur du Seltos est également décoré de « lames » qui prolongent la planche de bord dans les portières avant, créant un effet enveloppant autour du conducteur et du passager avant.

La version X-Line se distingue par son intérieur noir monochrome, sa sellerie SynTex et ses appuie-têtes en maille. Sur la version X-Line, le siège du conducteur ajoute un support lombaire à quatre réglages et, sur la version X-Line Limitée, les sièges avant profitent d'un mode de relaxationv.

Grâce à l'allongement de l'empattement et de la longueur hors tout, le dégagement arrière aux jambes et le dégagement à la tête augmentent de 25 millimètres. L'espace de chargement s'agrandit également et peut maintenant accueillir, selon les estimations actuelles, 1 817 litres avec les sièges arrière rabattus et 786 litres avec les sièges arrière relevés. Certaines versions du nouveau Seltos incluent également un plancher de chargement à deux niveaux offrant des solutions de rangement supplémentaires pour les aventuriers.

Technologies : une sophistication fonctionnelle

Les technologies incluses dans le tout nouveau Seltos sont conçues pour s'adapter à la vie quotidienne, comme le prouve l'affichage numérique. Il est composé, de série, d'un écran tactile de 12,3 pouces et ajoute, en option, un tableau de bord de 12,3 pouces et un écran de commande de la température de 5 pouces. Le système ccNC est compatible avec les mises à jour par liaison radiovi et les fonctionnalités sans fil Apple CarPlayvii et Android Autoviii sont proposées de série sur toutes les versions.

Les occupants du Seltos 2027 ne seront jamais pris de court, grâce à plusieurs ports USB-C répartis sur les deux rangées. Le port média et les deux ports de chargement avant sont intégrés entre la console centrale et les commandes de la température, tandis que les ports de chargement destinés aux occupants à l'arrière sont facilement accessibles dans le dossier des sièges de la première rangée.

Groupes motopropulseurs : trois solutions pour toutes les expéditions

Le Seltos 2027 proposera un choix de trois groupes motopropulseurs différents. Le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres est accouplé à la transmission à variation intelligente (IVT) de Kia. Destiné aux conducteurs qui recherchent une conduite plus nerveuse, le moteur à quatre cylindres et turbocompresseur de 1,6 litre génère 190 chevaux et dirige toute cette puissance aux roues par le biais d'une boîte automatique à 8 vitesses pouvant être contrôlée manuellement.

Enfin, le groupe motopropulseur hybride est une première pour le Seltos. Le moteur hybride perfectionné de 1,6 litre est allié à une transmission à double embrayage à 6 vitesses maximisant les performances et minimisant la consommation d'énergie. La version hybride à traction avant assure une économie notable, tandis que la traction intégrale électronique optionnelle, une première sur un VUS hybride de Kia, est plus puissante et offre une expérience de conduite plus palpitante. Les chiffres officiels de consommation de ces moteurs seront révélés à l'approche de la date du lancement.

Systèmes ADAS : une tranquillité d'esprit supérieure

Le tout nouveau Seltos 2027 est équipé de toute une panoplie de systèmes perfectionnés d'aide à la conduite (ADAS)ii de série ou optionnels et inclut de nombreux éléments habituellement réservés aux VUS haut de gamme. Certains sont d'ailleurs intégrés au Seltos pour la première fois, y compris l'assistance d'évitement de collision frontale avec détection dans les carrefours et l'avertisseur de distance de stationnement avant et arrière, tous deux de série. Le Seltos propose maintenant, en option, un écran panoramique en 3 dimensions et un écran de visualisation des angles mortsix qui affiche au tableau de bord une vidéo de l'angle mort du côté où le conducteur a enclenché son clignotant.

Les systèmes ADAS de série incluent l'assistance d'évitement de collision dans les angles morts, l'assistance au maintien de voie, l'assistance au suivi de voie, l'avertisseur de perte d'attention du conducteur, les phares automatiques, l'assistance intelligente au respect des limites de vitesse et l'assistance d'évitement des collisions frontales avec détection des piétons et des cyclistes.

Disponibilité du Seltos

Les Kia Seltos 2027 à moteur de 2,0 L et moteur à turbocompresseur de 1,6 L doivent arriver au Canada cet été, tandis que le Seltos hybride est attendu d'ici la fin de l'année. Les prix, la disponibilité et les chiffres de consommation de carburant seront annoncés ultérieurement. Pour obtenir davantage d'informations sur le Seltos, visitez www.kia.ca/seltos.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

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_____________________ i Lorsqu'il est activé, l'écran panoramique ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas afficher tous les objets entourant le véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. ii Les systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire. Les dispositifs pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. iii Lorsqu'il est activé, le régulateur de vitesse intelligent avec arrêt/démarrage ne remplace pas une conduite sécuritaire et les procédures de conduite. Il ne s'agit pas d'un système de pilotage automatique. Il pourrait ne pas détecter tous les objets devant le véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire. iv Composé d'un tableau de bord de 12,3 po, d'un écran d'infodivertissement tactile de 12,3 po et d'un écran de commande de la température de 5 po. v Un dossier incliné ou un repose-pied relevé risque de réduire l'efficacité de la ceinture de sécurité et de provoquer des blessures supplémentaires en cas d'accident. vi Les caractéristiques et mises à jour par liaison radio peuvent entraîner un coût supplémentaire et peuvent varier en fonction du modèle, de l'année modèle et de la version du véhicule. Les caractéristiques, spécifications et frais associés peuvent changer. Un abonnement à Kia Connecte est requis. Les modalités et conditions d'utilisation de Kia Connecte s'appliquent. vii Apple CarPlay® : Apple® et Apple CarPlay® sont des marques de commerce d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple CarPlay® fonctionne à l'aide du service de transfert de données de votre téléphone intelligent. Des frais de service habituels s'appliqueront. viii Android AutoMC: L'interface du véhicule est un produit de Google et les modalités et conditions de confidentialité de Google s'appliquent. Pour utiliser Android Auto, vous devez télécharger l'application Android Auto sur Google Play et utiliser un téléphone intelligent compatible avec Android et utilisant AndroidMC 5.0 Lollipop ou plus récent. Des frais de service habituels s'appliqueront. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC. ix Lorsqu'il est activé, l'écran de visualisation des angles morts ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas afficher tous les objets entourant le véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

SOURCE Kia Canada Inc.